Tuyển Thiết kế/chế tạo máy TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy SX Thiết Bị T

- tech

- Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai HN, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, giúp việc cho Ban TGGĐ trong việc quản lý, điều hành và thực hiện mọi công việc của Nhà máy;
- Lập kế hoạch hoạt động của Nhà máy theo Tháng/Quý/ Năm;
- Quản lý, giám sát, đôn đốc thường xuyên các hoạt động của các Phòng/ban/bộ phận/tổ đội chức năng về chất lượng và hiệu quả công việc… theo Nội quy, Quy định, Quy trình sản xuất của Nhà máy;
- Xây dựng môi trường làm việc Nhà máy bảo đảm 3 yếu tố: Xanh – Sạch – Đẹp và môi trường văn hoá trong CBCNV bảo đảm 4 yếu tố: Đoàn kết, Tin cậy, Hết mình vì nhiệm vụ và Quyền lợi chính đáng được bảo vệ;
- Hoạch định nguồn nhân lực cho Nhà máy, kịp thời chỉ đạo việc tuyển dụng và đào tạo, sau khi có kế hoạch được Ban TGĐ Công ty xét duyệt;
- Phát triển, thực hiện và dự tính các tiến trình sản xuất từ việc mua nguyên liệu thô cho đến khi hoàn tất thành phẩm và phân phối;
- Thực hiện hệ thống kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng các khâu kiểm định nguyên vật liệu đầu vào, tiến trình sản xuất và khâu kiểm định cuối cùng cho thành phẩm;
- Chủ động tìm kiếm cơ hội tăng nguồn doanh thu trong hoạt động sản xuất, chế tạo của nhà máy, đảm bảo chi phí nằm trong ngân sách cho phép;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

Làm việc T2-T7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Nam, tuổi từ 35 trở lên;
- Trình độ từ Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật (cơ khí - chế tạo máy);
- Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương trong các đơn vị sản xuất thiết bị cơ khí;
- Chịu được áp lực theo tiến độ công việc, đam mê kỹ thuật, linh hoạt, sáng tạo trong công việc;
- Thái độ/tố chất: Điềm đạm, cẩn thận, nhiệt tình, có bản lĩnh, có niềm đam mê công việc, kỷ luật, trung thực, uy tín.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy;

- Công ty có nhà ở cho Cán bộ nếu NLĐ ở xa;

- Các chế độ BHXH, BHYT, Nghỉ mát đầy đủ;

- Thưởng Tết: Từ 1-3 Tháng lương;

- Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng ngôi sao năm, lao động giỏi...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

