Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DƯỠNG DƯỢC BẢO SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DƯỠNG DƯỢC BẢO SINH
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 190 Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển mở rộng thị trường các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng.
Khảo sát, mở mới đối tác, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới kinh doanh.
Thống kê, báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm.
Xây dựng các chương trình khuyến mãi, các chương trình truyền thông quảng cáo thương hiệu.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam và nữ từ 20 -45 tuổi. Nữ cao từ 1m56 -1m63 và nam cao từ 1m65 - 1m72.
Bằng cấp: Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm tư vấn, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, thảo dược
Chăm chỉ, chịu khó trong công việc
Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DƯỠNG DƯỢC BẢO SINH Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam.
Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến
Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.
Được hỗ trợ phí di chuyển khi đi phỏng vấn vòng 2 nếu khoảng cách di chuyển tối thiểu là 10km.
Được nhận tạm ứng lương 50% lương thỏa thuận theo tháng và nhiều phần quà tiện ích của thương hiệu ngày đầu nhận việc.
Được mời ăn bữa trưa trị giá 100.000/ NS cùng trưởng bộ phận ngay ngày đầu đi làm.
Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm.
Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.
Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác.
Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty: Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, thâm niên, hỗ trợ, tài trợ cho CBNV, gia đình CBNV khi gặp khó khăn, thiên tai (bão, lũ...), dịch bệnh ...
