Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công Ty NABATI Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

- Hướng dẫn nhân viên trưng bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng

3. Quản lí và đảm bảo thực thi hoạt động Trưng Bày & Quản lý vật dụng trưng bày trong địa bàn được giao

- Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng nhân viên

1. Kiểm soát hoạt động bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách

- Chăm chỉ, máu lửa trong công việc

- Kinh nghiệm 2-5 năm ở vị trí giám sát bán hàng cho ngành hàng tiêu dùng (FMCG)

Lương: 12 Tr - 17 Tr VND

Thời gian thử việc: 02 Tháng

Cơ hội huấn luyện:

Được các cấp quản lý huấn luyện và hướng dẫn thêm những kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thiện khả năng quản lý con người/ quản lý đội ngũ sales

Phúc lợi:

+ BHXH công ty đóng full lương, Lương net (công ty đóng thuế TNCN và BHXH cho NV)

+ Lương tháng 13 (Từ 1-2 tháng lương)

+ Tăng lương hàng năm

Ngày nghỉ:

- 12 ngày phép/năm

- Các ngày nghỉ lễ theo quy định



