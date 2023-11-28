Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công Ty NABATI Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Công Ty NABATI Việt Nam
- Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm soát hoạt động bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách
- Phân chia chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng (NVBH)
- Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng nhân viên
2. Tuyển Dụng, Huấn Luyện & Đạo Tào lực lượng Kế Thừa
- Hỗ trợ nhân sự trong quy trình tuyển dụng NVBH
- Huấn luyện các kĩ năng cơ bản cho NVBH
- Hướng dẫn nhân viên tuân thủ các qui định của công ty
3. Quản lí và đảm bảo thực thi hoạt động Trưng Bày & Quản lý vật dụng trưng bày trong địa bàn được giao
- Hướng dẫn nhân viên trưng bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng
- Sắp xếp tuyến Bán Hàng cho NVBH
4. Chăm Sóc & Phát triển Khách Hàng trong khu vực được giao
5. Thực thi và hướng dẫn thực thi các chương trình marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng trở lên
- Kinh nghiệm 2-5 năm ở vị trí giám sát bán hàng cho ngành hàng tiêu dùng (FMCG)
- Có kiến thức về kênh bán hàng truyền thống, hiểu kênh phân phối, thị trường
- Có kỹ năng thuyết phục, thương lượng với đối tác
- Kỹ năng quản lí đội ngũ, nhà phân phối và chăm sóc khách hàng
- Chăm chỉ, máu lửa trong công việc
Tại Công Ty NABATI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12 Tr - 17 Tr VND
Thời gian thử việc: 02 Tháng
Cơ hội huấn luyện:
Được các cấp quản lý huấn luyện và hướng dẫn thêm những kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thiện khả năng quản lý con người/ quản lý đội ngũ sales
Phúc lợi:
+ BHXH công ty đóng full lương, Lương net (công ty đóng thuế TNCN và BHXH cho NV)
+ Lương tháng 13 (Từ 1-2 tháng lương)
+ Tăng lương hàng năm
Ngày nghỉ:
- 12 ngày phép/năm
- Các ngày nghỉ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty NABATI Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI