Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 làm việc tại Bình Định thu nhập 16 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Nước Ngoài

- Bình Định

- Nghệ An ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Địa chỉ làm việc: Công trình Thủy điện NamNeun1, Huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào (Cách cửa khẩu Nậm Cắn tỉnh Nghệ An 40km)
Quản lý thi công, tổ chức triển khai thi công hệ thống điện tại dự án.
Triển khai bản vẽ shopdrawing.
Bóc tách khối lượng vật tư, bảo vệ khối lượng với TVGS, CĐT.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Địa chỉ làm việc: Công trình Thủy điện NamNeun1, Huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào (Cách cửa khẩu Nậm Cắn tỉnh Nghệ An 40km)
Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Điện
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty chịu tất cả chi phí ăn ở tại Công trường.
Thưởng lễ, tết, tiến độ dự án…
Đóng bảo_hiểm theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 08 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

