Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 làm việc tại Bình Định thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Nước Ngoài - Bình Định - Nghệ An ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh

Kỹ sư điện Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Địa chỉ làm việc: Công trình Thủy điện NamNeun1, Huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào (Cách cửa khẩu Nậm Cắn tỉnh Nghệ An 40km)

Quản lý thi công, tổ chức triển khai thi công hệ thống điện tại dự án.

Triển khai bản vẽ shopdrawing.

Bóc tách khối lượng vật tư, bảo vệ khối lượng với TVGS, CĐT.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Điện

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty chịu tất cả chi phí ăn ở tại Công trường.

Thưởng lễ, tết, tiến độ dự án…

Đóng bảo_hiểm theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.