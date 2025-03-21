Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Nghệ An
- Hải Dương ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ và Dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh
Thực hiện quản lý kho tiền/kho tài sản gian đệm, két tủ hòm và chìa khóa liên quan theo phân công vai trò làm thành viên Ban quản lý kho tiền theo quy định MBV từng thời kỳ
Thực hiện cung cấp các dịch vụ tại Chi nhánh
Thực hiện các hoạt động vận hành tại Chi nhánh
Thực hiện cung cấp số liệu tài chính, công tác kế toán tại Chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ
Tổ chức, kiểm soát các báo cáo định kỳ cho các Phòng/Ban tại Trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước tại địa phương
Thực hiện hoạt động Quỹ & DVKH tại Chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
Đối với hoạt động bán hàng (bán chính/bán chéo): thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ;
Tổ chức thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ tại Chi nhánh/Hub theo phạm vi được phân công
Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về ngành Tài chính - Ngân hàng, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng
Tiếng Anh: Toeic 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thương Tết và các ngày lễ theo quy định của MBV
Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu
Bảo hiểm, khám sức khỏe hằng năm
Các khóa đào tạo, huấn luyện; teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
