Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Giao dịch viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Nghệ An

- Hải Dương ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ và Dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh
Thực hiện quản lý kho tiền/kho tài sản gian đệm, két tủ hòm và chìa khóa liên quan theo phân công vai trò làm thành viên Ban quản lý kho tiền theo quy định MBV từng thời kỳ
Thực hiện cung cấp các dịch vụ tại Chi nhánh
Thực hiện các hoạt động vận hành tại Chi nhánh
Thực hiện cung cấp số liệu tài chính, công tác kế toán tại Chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ
Tổ chức, kiểm soát các báo cáo định kỳ cho các Phòng/Ban tại Trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước tại địa phương
Thực hiện hoạt động Quỹ & DVKH tại Chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
Đối với hoạt động bán hàng (bán chính/bán chéo): thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ;
Tổ chức thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ tại Chi nhánh/Hub theo phạm vi được phân công
Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh;
Hiểu biết về ngành Tài chính - Ngân hàng, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng
Tiếng Anh: Toeic 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.

Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, kết quả kinh doanh
Lương tháng 13, thương Tết và các ngày lễ theo quy định của MBV
Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu
Bảo hiểm, khám sức khỏe hằng năm
Các khóa đào tạo, huấn luyện; teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

