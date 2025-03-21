Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ và Dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh

Thực hiện quản lý kho tiền/kho tài sản gian đệm, két tủ hòm và chìa khóa liên quan theo phân công vai trò làm thành viên Ban quản lý kho tiền theo quy định MBV từng thời kỳ

Thực hiện cung cấp các dịch vụ tại Chi nhánh

Thực hiện các hoạt động vận hành tại Chi nhánh

Thực hiện cung cấp số liệu tài chính, công tác kế toán tại Chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ

Tổ chức, kiểm soát các báo cáo định kỳ cho các Phòng/Ban tại Trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước tại địa phương

Thực hiện hoạt động Quỹ & DVKH tại Chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất

Đối với hoạt động bán hàng (bán chính/bán chéo): thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ;

Tổ chức thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ tại Chi nhánh/Hub theo phạm vi được phân công

Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh;

Hiểu biết về ngành Tài chính - Ngân hàng, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng

Tiếng Anh: Toeic 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.

Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, kết quả kinh doanh

Lương tháng 13, thương Tết và các ngày lễ theo quy định của MBV

Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu

Bảo hiểm, khám sức khỏe hằng năm

Các khóa đào tạo, huấn luyện; teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

