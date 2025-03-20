Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: 52 Lê Hồng Phong, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các chương trình du học và đào tạo ngoại ngữ Của Công ty
Theo dõi khách hàng tiềm năng để tư vấn, và ký hợp đồng.
Tìm kiếm và phát triển xây dựng dữ liệu khách hàng
Chăm sóc khách hàng trong quá trình học tập.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm tuyển sinh hoặc từng làm về sale , tư vấn giáo dục , du học ., Bất động sản , Bảo hiểm ...
Ưu tiên ứng viên đi nước ngoài về
Có kinh nghiệm tuyển sinh hoặc từng làm về sale , tư vấn giáo dục , du học ., Bất động sản , Bảo hiểm ...
Ưu tiên ứng viên đi nước ngoài về
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 15 - 30tr / tháng
Môi trường làm việc trẻ trung , năng động và chuyên nghiệp
Chế độ đãi ngộ tốt , có cơ hội học hỏi
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT , BHXH , BHTN
Môi trường làm việc trẻ trung , năng động và chuyên nghiệp
Chế độ đãi ngộ tốt , có cơ hội học hỏi
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT , BHXH , BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI