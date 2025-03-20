Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 52 Lê Hồng Phong, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các chương trình du học và đào tạo ngoại ngữ Của Công ty

Theo dõi khách hàng tiềm năng để tư vấn, và ký hợp đồng.

Tìm kiếm và phát triển xây dựng dữ liệu khách hàng

Chăm sóc khách hàng trong quá trình học tập.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm tuyển sinh hoặc từng làm về sale , tư vấn giáo dục , du học ., Bất động sản , Bảo hiểm ...

Ưu tiên ứng viên đi nước ngoài về

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 - 30tr / tháng

Môi trường làm việc trẻ trung , năng động và chuyên nghiệp

Chế độ đãi ngộ tốt , có cơ hội học hỏi

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT , BHXH , BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin