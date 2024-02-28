Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Heramo
- Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Công ty HERAMO đang tìm kiếm 01 bạn trẻ xuất sắc, nhiệt huyết, đam mê ngành nhân sự, xây dựng tổ chức, đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm để gia nhập team Organization Development (HR) ở vị trí Specialist/Senior phụ trách Talent Acquisition (Tuyển dụng) và C&B. Với sứ mệnh kiến tạo, xây dựng, vun đắp và củng cố các giá trị & văn hoá tổ chức cho HERAMO, nhằm tạo được một tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, gắn kết & hết mình phụng sự khách hàng.
Talent Acquisition (Tuyển dụng)
Chịu trách nhiệm A-Z trong việc tuyển dụng các vị trí Full-time & Part-time cho công ty (và các đối tác nhượng quyền của công ty), đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng và chất lượng
Compensation & Benefits (Lương thưởng & Phúc lợi)
Chịu trách nhiệm (và điều phối các team member) cho các công việc Admin, HR Operation, C&B cho công ty. Các đầu việc chính cụ thể như sau:
Theo dõi, cập nhật, thực thi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Theo dõi quản lý hồ sơ nhân sự, lập hợp đồng lao động và thu thập các giấy tờ, hồ sơ lý lịch cần thiết tùy theo từng bộ phận
Theo dõi chấm công, tính lương, gửi phiếu lương hàng tháng
Xây dựng, vận hành, cải tiến các chính sách, nội quy trong Công ty phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và pháp luật nhà nước
Kết hợp với các phòng ban khác, xây dựng KPI hàng tháng cho các bộ phận và liên tục theo dõi, đốc thúc tiến độ hoàn thành KPI của các bộ phận
Theo dõi và vận hành các chế độ phúc lợi của công ty dành cho nhân viên (thưởng gắn bó, tiệc hàng tháng, snack, v.v…)
Làm việc trực tiếp của Quản lý team để đề xuất các chiến lược nhân sự, hoạt động nhân sự liên quan đến xây dựng thang bảng lương, các chế độ phúc lợi cho nhân viên, nội quy lao động
Hỗ trợ các team member khác trong một số hoạt động khác khi cần như truyền thông nội bộ, bonding / gathering, L&D…
THỜI GIAN LÀM VIỆC & MỨC LƯƠNG
- Lương khởi điểm: thương lượng, phù hợp năng lực & kinh nghiệm
- Thời gian làm việc: 9: 00 - 18: 00; làm việc 5.5 ngày/ tuần, có thể chọn off nửa buổi trong tuần trừ thứ 7.
- Thời gian thử việc: 2 tháng
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng / đại học ngành nhân sự hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công việc nhân sự (tuyển dụng / C&B)
Yêu thích ngành nhân sự, xây dựng tổ chức, làm việc / giao tiếp với con người
Trung thực, minh bạch, cẩn trọng và chi tiết
Kỷ luật, có nguyên tắc làm việc rõ ràng
Có khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban khác trong công ty, với các đối tác bên ngoài (chủ đầu tư nhượng quyền…etc) liên quan đến các công việc nhân sự và con người
Chủ động trong công việc và báo cáo
Tại Heramo Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trực tiếp và thường xuyên với đội ngũ sáng lập, CEO (top profile thị trường Vietnam trong ngành Technology / Digital / Product Management / Digital Transformation)
Công việc ổn định lâu dài, ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Nghỉ phép năm và ngày Lễ Tết theo theo quy định của Luật lao động. Cứ mỗi năm làm việc với Công ty sẽ có thêm 1 ngày phép, tối đa 15 ngày phép/ năm
Xem xét điều chỉnh lương ít nhất 1 lần / năm. Có tháng lương 13 (từ 1-3 tháng lương tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty)
Có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. Được tài trợ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty
Làm việc trong môi trường công ty trẻ, năng động và chuyên nghiệp. Được thể hiện ý kiến cá nhân một cách chuyên nghiệp, trình bày, đề xuất các ý tưởng và hiện thực hóa các ý tưởng, đề xuất
Tiệc hàng quý, company outing, đồ ăn nhẹ và các lợi ích khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heramo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
