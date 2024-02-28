Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty HERAMO đang tìm kiếm 01 bạn trẻ xuất sắc, nhiệt huyết, đam mê ngành nhân sự, xây dựng tổ chức, đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm để gia nhập team Organization Development (HR) ở vị trí Specialist/Senior phụ trách Talent Acquisition (Tuyển dụng) và C&B. Với sứ mệnh kiến tạo, xây dựng, vun đắp và củng cố các giá trị & văn hoá tổ chức cho HERAMO, nhằm tạo được một tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, gắn kết & hết mình phụng sự khách hàng.

Talent Acquisition (Tuyển dụng)

Chịu trách nhiệm A-Z trong việc tuyển dụng các vị trí Full-time & Part-time cho công ty (và các đối tác nhượng quyền của công ty), đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng và chất lượng

Compensation & Benefits (Lương thưởng & Phúc lợi)

Chịu trách nhiệm (và điều phối các team member) cho các công việc Admin, HR Operation, C&B cho công ty. Các đầu việc chính cụ thể như sau:

Theo dõi, cập nhật, thực thi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Theo dõi quản lý hồ sơ nhân sự, lập hợp đồng lao động và thu thập các giấy tờ, hồ sơ lý lịch cần thiết tùy theo từng bộ phận

Theo dõi chấm công, tính lương, gửi phiếu lương hàng tháng

Xây dựng, vận hành, cải tiến các chính sách, nội quy trong Công ty phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

Kết hợp với các phòng ban khác, xây dựng KPI hàng tháng cho các bộ phận và liên tục theo dõi, đốc thúc tiến độ hoàn thành KPI của các bộ phận

Theo dõi và vận hành các chế độ phúc lợi của công ty dành cho nhân viên (thưởng gắn bó, tiệc hàng tháng, snack, v.v…)

Làm việc trực tiếp của Quản lý team để đề xuất các chiến lược nhân sự, hoạt động nhân sự liên quan đến xây dựng thang bảng lương, các chế độ phúc lợi cho nhân viên, nội quy lao động

Hỗ trợ các team member khác trong một số hoạt động khác khi cần như truyền thông nội bộ, bonding / gathering, L&D…

THỜI GIAN LÀM VIỆC & MỨC LƯƠNG