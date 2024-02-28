Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Heramo
Ngày đăng tuyển: 28/02/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Heramo

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Heramo

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Công ty HERAMO đang tìm kiếm 01 bạn trẻ xuất sắc, nhiệt huyết, đam mê ngành nhân sự, xây dựng tổ chức, đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm để gia nhập team Organization Development (HR) ở vị trí Specialist/Senior phụ trách Talent Acquisition (Tuyển dụng) và C&B. Với sứ mệnh kiến tạo, xây dựng, vun đắp và củng cố các giá trị & văn hoá tổ chức cho HERAMO, nhằm tạo được một tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, gắn kết & hết mình phụng sự khách hàng.

Talent Acquisition (Tuyển dụng)

  • Chịu trách nhiệm A-Z trong việc tuyển dụng các vị trí Full-time & Part-time cho công ty (và các đối tác nhượng quyền của công ty), đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng và chất lượng

Compensation & Benefits (Lương thưởng & Phúc lợi)

Chịu trách nhiệm (và điều phối các team member) cho các công việc Admin, HR Operation, C&B cho công ty. Các đầu việc chính cụ thể như sau:

  • Theo dõi, cập nhật, thực thi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 

  • Theo dõi quản lý hồ sơ nhân sự, lập hợp đồng lao động và thu thập các giấy tờ, hồ sơ lý lịch cần thiết tùy theo từng bộ phận

  • Theo dõi chấm công, tính lương, gửi phiếu lương hàng tháng

  • Xây dựng, vận hành, cải tiến các chính sách, nội quy trong Công ty phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

  • Kết hợp với các phòng ban khác, xây dựng KPI hàng tháng cho các bộ phận và liên tục theo dõi, đốc thúc tiến độ hoàn thành KPI của các bộ phận

  • Theo dõi và vận hành các chế độ phúc lợi của công ty dành cho nhân viên (thưởng gắn bó, tiệc hàng tháng, snack, v.v…)

  • Làm việc trực tiếp của Quản lý team để đề xuất các chiến lược nhân sự, hoạt động nhân sự liên quan đến xây dựng thang bảng lương, các chế độ phúc lợi cho nhân viên, nội quy lao động

  • Hỗ trợ các team member khác trong một số hoạt động khác khi cần như truyền thông nội bộ, bonding / gathering, L&D…

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC & MỨC LƯƠNG

  • Lương khởi điểm: thương lượng, phù hợp năng lực & kinh nghiệm
  • Thời gian làm việc: 9: 00 - 18: 00; làm việc 5.5 ngày/ tuần, có thể chọn off nửa buổi trong tuần trừ thứ 7. 
  • Thời gian thử việc: 2 tháng
  •  

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp cao đẳng / đại học ngành nhân sự hoặc các ngành liên quan

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công việc nhân sự (tuyển dụng / C&B)

  • Yêu thích ngành nhân sự, xây dựng tổ chức, làm việc / giao tiếp với con người

  • Trung thực, minh bạch, cẩn trọng và chi tiết

  • Kỷ luật, có nguyên tắc làm việc rõ ràng

  • Có khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban khác trong công ty, với các đối tác bên ngoài (chủ đầu tư nhượng quyền…etc) liên quan đến các công việc nhân sự và con người

  • Chủ động trong công việc và báo cáo

Tại Heramo Thì Được Hưởng Những Gì

  • Làm việc trực tiếp và thường xuyên với đội ngũ sáng lập, CEO (top profile thị trường Vietnam trong ngành Technology / Digital / Product Management / Digital Transformation)

  • Công việc ổn định lâu dài, ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

  • Nghỉ phép năm và ngày Lễ Tết theo theo quy định của Luật lao động. Cứ mỗi năm làm việc với Công ty sẽ có thêm 1 ngày phép, tối đa 15 ngày phép/ năm

  • Xem xét điều chỉnh lương ít nhất 1 lần / năm. Có tháng lương 13 (từ 1-3 tháng lương tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty)

  • Có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. Được tài trợ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty

  • Làm việc trong môi trường công ty trẻ, năng động và chuyên nghiệp. Được thể hiện ý kiến cá nhân một cách chuyên nghiệp, trình bày, đề xuất các ý tưởng và hiện thực hóa các ý tưởng, đề xuất

  • Tiệc hàng quý, company outing, đồ ăn nhẹ và các lợi ích khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heramo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Heramo

Heramo

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

