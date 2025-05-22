Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Tổ 3, Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Nhân viên Kỹ thuật lên kế hoạch, tổ chức công việc bảo trì hệ thống điện. Giám sát an toàn và công tác thực hiện tại công trường phù hợp với các nội dung và khối lượng công việc.
- Hỗ trợ thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện (thiết bị nhất thứ, nhị thứ) trong các trạm biến áp cao áp và hạ áp, nhà máy công nghiệp, các công trình toà nhà cao tầng, v.v…
- Hỗ trợ các công việc khác tại Xưởng công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Là sinh viên năm cuối các ngành kỹ thuật Cơ Khí ( Cơ điện tử ), Ngành Điện tử;
- Có thể làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần (Thời gian làm việc: 8h00-12h00 và 13h00-17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần);
- Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi, hòa đồng;
-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
-Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo trong công việc và có sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp dành riêng cho Thực tập sinh Kỹ thuật.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Công ty và vững bước sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Nhận chính sách và chế độ đãi ngộ minh bạch, đầy cạnh tranh như:
- Phụ cấp tiền lương.
- Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72 Lý Thường Kiệt, KP5, Dương Đông, Phú Quốc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

