Tuyển Kinh doanh/Bán hàng ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
- Lào Cai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tiếp thị và bán hàng trực tiếp (B2C) cho sản phẩm đá ốp Đá ốp lát phong thủy & Cầu thang Đá phong thủy Khang Minh.
2. Xây dựng mạng lưới đối tác trung gian là các Nhà thầu, Tư vấn thiết kế,...
3. Tiếp cận trực tiếp các công trình; tiếp cận chào hàng đến khách hàng mục tiêu là chủ công trình, thầu xây và tư vấn thiết kế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có chuyên môn nghiệp vụ bán hàng, tiếp thị trực tiếp.
2. Ứng viên trong độ tuổi 25 – 39 và có kinh nghiệm bán hàng B2C
3. Ưu tiên hiểu biết về ngành xây dựng hoặc hiểu biết về phong thủy là một lợi thế.
4. Năng lực & các kỹ năng chuyên môn khác phù hợp với công việc
Tại ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương & Thu nhập: đến 30 triệu/tháng & hơn, tùy theo kết quả công việc.
2. Được đào tạo kiến thức phong thủy cơ bản & các kỹ năng Sale thực chiến.
3. Các chế độ phúc lợi theo tiêu chuẩn chung của Công ty và Luật Lao động.
4. Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
