Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn lady hill sapa resort làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại lady hill sapa resort
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lào Cai
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, hội nhập nhân viên mới.
- Implementing recruitment, training, integration of new employees.
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ các bộ phận trong khách sạn, lập kế hoạch và trình trưởng phòng duyệt.
- Synthesis of recruitment needs from the hotel department, planning and submission to the department manager.
- Liên hệ với đơn vị đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ.
- Contact the unit recruiting, receiving, screening records.
- Phối hợp với trưởng bộ phận và quản lý các bộ phận liên quan thực hiện phỏng vấn, tuyển chọn nhân sự đáp ứng được yêu cầu của khách sạn.
- Coordinate with head of department and related department managers to conduct interviews and select personnel to meet the requirements of the hotel.
- Thông báo thông tin trúng tuyển cho ứng viên và soạn thảo hợp đồng lao động để ký kết với nhân sự mới.
- Announcing matriculation information for candidates and drafting labor contracts to sign with new personnel.
- Thông báo thông tin trúng tuyển cho ứng viên và soạn thảo hợp đồng lao động để ký kết với nhân sự mới.
- Announcing matriculation information for candidates and drafting labor contracts to sign with new personnel.
- Phổ biến cho nhân viên mới những quy định, chính sách của khách sạn.
- Disseminate new employees to hotel policies and regulations.
- Làm các báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, kết quả thử việc của nhân sự mới và trình Trưởng bộ phận.
- Making reports on hiring results, probationary results of new personnel and submitting to the Head of Department.
- Đào tạo:
- Có khả năng đứng lớp đào tạo các khóa học cơ bản: Đào tạo định hướng, ...
- Training skills
- Hành chính
- Quản lý và xử lý thông tin (công văn, email…) đến và đi đúng quy trình.
- To manage and deal with information (documents, email…) incoming and outgoing with proper process.
- Lưu trữ hồ sơ chứng từ (đặc biệt các hồ sơ có liên quan đến ATVSTP, ATLĐ).
- To do document filing (especially documents related to food hygiene safety, labor safety).
- Kiểm tra phân loại chứng từ, giấy đề nghị…trình Tổng quản lý ký.
- To check and classify documents, proposal… and submit to General Manager for approval.
- Bảo quản và cung cấp trang thiết bị văn phòng.
- To preserve and supply office equipement.
- Quản lý và cung cấp VPP, in ấn phẩm, báo chí.. cho các Bộ phận.
- To manage and supply stationery, printing material, newspaper, magazines… for departments.
- Phối hợp với Nhân viên chế độ chính sách theo dõi việc cấp phát đồng phục, bảng tên, thẻ BHYT… Thu hồi trong trường hợp nhân sự nghỉ việc.
- To coordinate with C & B to keep track of issuing uniforms, name tags, health insurance cards… Reclaim them when employees leave jobs.
- Soạn thảo và đánh máy văn bản theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- To draft and type documents as required by Manager.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận Nhân sự.
- Other tasks requested by General Manager and Human Resource Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Môi trường làm việc năng động/ Dynamic environment
- Lương cạnh tranh/ Compatitive salary
- Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện/ Friendly environment
- Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV ở xa/ Accommodation
- Ăn 2 bữa/ ngày/ meal allowances
- Hỗ trợ chi phí di chuyển nhận việc cho CBNV ở xa/ Relocation allowances
- Thưởng SVC theo chính sách của công ty/ Bonus
- Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước/ Insurance policy following Labor law
Tại lady hill sapa resort Thì Được Hưởng Những Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: kế toán, luật, Quản trị kinh doanh.
- Graduated from Intermediate or higher degree: accounting, law, Business Administration.
- 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- 1 or 2-year experience in a similar position.
- Kỹ năng thư ký.
- Secretarial skills.
- Kỹ năng vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.
- Computer skills: Proficient in Microsoft Office.
- Tiếng Anh: khả năng viết và giao tiếp.
- English: in both writing and speaking skills.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại lady hill sapa resort
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI