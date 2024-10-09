Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lào Cai: Công ty CPĐT Hacom Lào Cai
- Số 196 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, TP Lào Cai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và các công tác phát triển dự án như: thủ tục đầu tư, hồ sơ đề xuất ....
- Thực hiện các công tác chuyên môn về Quản lý, kiểm soát hồ sơ
- Làm việc trực tiếp với các đối tác tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến Đầu tư
- Phối hợp với các Ban chuyên môn, Đơn vị liên quan để thực hiện công việc có liên quan đến công tác Đầu tư
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về chuyên ngành đầu tư tại các ban quản lý/ ban điều hành dự án xây dựng dân dụng.
- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về lĩnh vực đầu tư
- Chủ động trong công việc; Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe; Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục; Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.
- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về lĩnh vực đầu tư
- Chủ động trong công việc; Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe; Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục; Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Được ký Hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, khen thưởng... nghỉ lễ, tết, phép, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế của Công ty.
- Được ký Hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, khen thưởng... nghỉ lễ, tết, phép, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI