Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lào Cai: Công ty CPĐT Hacom Lào Cai

- Số 196 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, TP Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và các công tác phát triển dự án như: thủ tục đầu tư, hồ sơ đề xuất ....
- Thực hiện các công tác chuyên môn về Quản lý, kiểm soát hồ sơ
- Làm việc trực tiếp với các đối tác tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến Đầu tư
- Phối hợp với các Ban chuyên môn, Đơn vị liên quan để thực hiện công việc có liên quan đến công tác Đầu tư

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về chuyên ngành đầu tư tại các ban quản lý/ ban điều hành dự án xây dựng dân dụng.
- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về lĩnh vực đầu tư
- Chủ động trong công việc; Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe; Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục; Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Được ký Hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, khen thưởng... nghỉ lễ, tết, phép, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dau-tu-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-lao-cai-job207998
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 232 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 221 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 93 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 26/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 88 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Lào Cai thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV BITI\'S SAPA làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV BITI\'S SAPA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company
17 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIDV MetLife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ đa khoa BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Lào Cai thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm