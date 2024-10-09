Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lào Cai: Công ty CPĐT Hacom Lào Cai - Số 196 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, TP Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và các công tác phát triển dự án như: thủ tục đầu tư, hồ sơ đề xuất ....

- Thực hiện các công tác chuyên môn về Quản lý, kiểm soát hồ sơ

- Làm việc trực tiếp với các đối tác tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến Đầu tư

- Phối hợp với các Ban chuyên môn, Đơn vị liên quan để thực hiện công việc có liên quan đến công tác Đầu tư

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về chuyên ngành đầu tư tại các ban quản lý/ ban điều hành dự án xây dựng dân dụng.

- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về lĩnh vực đầu tư

- Chủ động trong công việc; Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe; Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục; Có kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được ký Hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, khen thưởng... nghỉ lễ, tết, phép, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin