Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên hệ trực tiếp với khách hàng trong khu vực được phân công để hướng dẫn thanh toán các khoản phí
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng.
- Kiểm tra và gửi yêu cầu hỗ trợ những trường hợp đặt biệt khi nhận được thông tin của khách hàng
- Các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng thuyết phục
- Kỹ năng vi tính văn phòng
Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng theo thâm niên.
- Ký Hợp đồng Lao động chính thức sau 2 tháng thử việc.
- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước.
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Nghỉ 15 ngày phép/năm.
- Các hoạt động teambuilding hàng năm, các khóa đào tạo phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
