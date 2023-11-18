Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức, quản lý chung hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán: hệ thống sổ sách, hoá đơn - chứng từ kế toán; báo cáo kế toán, báo cáo tài chính; hồ sơ thanh toán thuế, hạch toán chứng từ và quyết toán thuế; ...

- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành bộ máy kế toán; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác tài chính – kế toán.

- Là đầu mối làm việc với Ngân hàng, Cơ quan thuế, các đơn vị liên quan; đầu mối trong công tác kiểm tra, thẩm tra, kiểm toán và thanh tra theo quy định.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và thực hiện thi hành các chế độ, thể lệ tài chính kế toán do Nhà nước ban hành; Tổ chức/thực hiện huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các kế toán viên.

- Hoạch định, tham mưu cho Lãnh đạo kế hoạch/phương án ngắn/dài hạn trong sử dụng vốn; giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong nghiệp vụ kế toán và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty