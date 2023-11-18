Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
- Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức, quản lý chung hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán: hệ thống sổ sách, hoá đơn - chứng từ kế toán; báo cáo kế toán, báo cáo tài chính; hồ sơ thanh toán thuế, hạch toán chứng từ và quyết toán thuế; ...
- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành bộ máy kế toán; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác tài chính – kế toán.
- Là đầu mối làm việc với Ngân hàng, Cơ quan thuế, các đơn vị liên quan; đầu mối trong công tác kiểm tra, thẩm tra, kiểm toán và thanh tra theo quy định.
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và thực hiện thi hành các chế độ, thể lệ tài chính kế toán do Nhà nước ban hành; Tổ chức/thực hiện huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các kế toán viên.
- Hoạch định, tham mưu cho Lãnh đạo kế hoạch/phương án ngắn/dài hạn trong sử dụng vốn; giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong nghiệp vụ kế toán và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng; chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học trình độ C trở lên; Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Tối thiểu có 02 (hai) năm kinh nghiệm trên cương vị Kế toán trưởng.
- Ưu tiên ứng viên có một trong những kinh nghiệm sau:
+ Đã đảm nhiệm Kế toán trưởng trong doanh nghiệp đầu tư Bất động sản;
+ Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo Hiểm Y Tế
- Chế độ bảo hiểm
- Cơ Hội Phát Triển
- Môi Trường Chuyên Nghiệp
- Nghỉ Phép Năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
