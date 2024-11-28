Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bình Thạnh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phối hợp với BD/ Planner để brief thông tin, brainstorm ý tưởng, giải pháp cho chiến dịch và tham gia pitching khách hàng.

Nắm bắt được insight khách hàng, từ đó xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, tư vấn và tiến hành hoạt động upsale/presale dịch vụ khách với khách hàng.

Lên Action plan và chịu trách nhiệm về việc triển khai Action plan đảm bảo timeline và chất lượng.

Tiếp nhận hợp đồng từ Sale, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các hạng mục của hợp đồng triển khai.

Triển khai các hợp đồng được giao.

Phân tích yêu cầu triển khai, tìm hiểu kỹ về mục tiêu của KH, nắm được thông tin sơ bộ về ngân sách, cam kết KPI, liên hệ với KH trao đổi chuẩn bị/thực hiện/báo cáo/tư vấn tối ưu quảng cáo trong suốt thời gian của hợp đồng.

Điều phối bộ phận liên quan (Kỹ thuật, thiết kế, sản phẩm, chiến lược, Social...) & thực thi trong thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch.

Phối hợp thực hiện công tác đánh giá, báo cáo, đề xuất tối ưu cho chiến dịch nhằm tăng tỷ lệ gia hạn hợp đồng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Digital Marketing hoặc vị trí Account Digital Marketing (Senior Account, Senior Business Development ở Agency), kinh nghiệm 6 tháng đến 1 năm trong Agency về ads, content ....

Có kinh nghiệm hoặc đã từng làm liên quan đến Facebook ads, tiktok ads và google ads.

Có kỹ năng quản lý dự án, tiến độ.

Có khả năng và hứng thú với các công việc chi tiết, quan sát tiểu tiết là một lợi thế.

Có khả năng ngoại giao, khai thác và thuyết phục khách hàng tốt. Kỹ năng soạn thảo, chỉnh sửa văn bản chuyên nghiệp.

Có khả năng đàm phán, và quan hệ tốt với đối tác outsource. Thực hiện các công việc khác, theo phân công của Line Manager .

Có Laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9 triệu + hoa hồng + thưởng + phí gửi xe.

Tổng thu nhập năm từ: 13 tháng lương + thưởng KPI, up to 300 triệu VNĐ/ năm ( gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, thưởng KPI quý/năm, lương tháng thứ 13...).

Review lương 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance, cơ chế thưởng rõ ràng.

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.

Được đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin