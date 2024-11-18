Tuyển Sales Marketing Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Tập Đoàn Novaon Pro Company

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Liên hệ với doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo liên quan đến Digital Marketing, hay tư vấn chiến lược Digital tổng thể.
Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo.
Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, đội hỗ trợ khách hàng để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng.
Quản lý và phát triển nguồn KH, tìm kiếm nguồn KHDN dựa theo data có sẵn hoặc chủ động tìm kiếm nguồn KH ngoài.
Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.
Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành bán hàng, kinh tế, marketing, du lịch, quản trị hoặc các chuyên ngành tương đương
Có kinh nghiệm làm Sales/Business Development/ Account Executive
Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các Agency Quảng cáo, Digital Media, Truyền thông hoặc tư vấn giải pháp phần mềm, ngân hàng, bảo hiểm, bất động, FMCG, gia dụng, biển bảng, thang máy,...
Sử dụng được Microsoft word, Excel, Email.
Có kinh nghiệm Direct sale làm việc trực tiếp với khách hàng

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: LTC (8-13tr) + THQ + Thưởng KPI tháng/Thưởng quý/Thưởng năm + Lương tháng 13
Review lương/cấp 3 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2022.
Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

