Tuyển AI Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển mô hình học máy và học sâu (ML/DL)
- Thiết kế và xây dựng mô hình NLP.
- Lựa chọn kiến trúc mô hình phù hợp với các bài toán cụ thể theo yêu cầu.
- Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu đầu vào
- Huấn luyện mô hình, đánh giá và tối ưu hóa các hyperparameter, xử lý các vấn đề overfitting.
- Fine-tune các mô hình pre-trained trên dữ liệu nội bộ
2. Phân tích và xử lý dữ liệu
- Tiền xử lý dữ liệu
- Trích xuất đặc trưng
- Đánh giá hiệu năng hệ thống, kiểm tra tính ổn định mô hinh và phân tích lỗi để cải thiện mô hình.
3. Tối ưu hóa và triển khai mô hình
- Tối ưu hóa mô hình như: Giảm kích thước mô hình, tối ưu hóa tốc độ suy luận để phục vụ hệ thống real-time
- Triển khai mô hình thông qua Docker, sử dụng RESTR API.
- Giám sát hiệu năng mô hình sau khi triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, hoặc chuyên ngành khác liên quan.
- Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết đồ thị.
- Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...).
- Kiến thức về học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning).
- Sử dụng thành thạo một trong các thư viện học máy: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch;
- Kỹ năng lập trình thành thạo Python, SQL.
- Kỹ năng đọc bài báo khoa học và lập trình lại các thuật toán, giải pháp đề xuất trong bài báo khoa học.
- Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu.
- Kỹ năng với các nhiệm vụ trong NLP: conversational AI, information extraction, text summarization, text completion, sentiment analysis,...
- Kỹ năng với các nhiệm vụ trong LLM: LangChain, vector embeddings, NLTK, GPT-3, GPT-4, ChatGPT, Claude, Mistral, LLaMA, spaCy, Stanford CoreNLP, word2vec, Alpaca , FastText, BERT, VectorDB, BERT, LLM/Prompt, LangGraph
- Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện python: numpy, matplotlib/seaborn, pandas, scikit learn, Jupyter notebook, v.v.
- Có kinh nghiệm trong xây dựng kiến trúc, phát triển, triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu là một điểm cộng

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương vị trí công việc: 15.000.000 - 25.000.000 vnđ/tháng
+ Phụ cấp ăn ca, đồng phục, trang thiết bị làm việc, ...
+ KPIs,Thưởng theo kết quả công việc. Thưởng ngày lễ, ngày Tết, ngày truyền thống của Bưu điện, ...
+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.
+ Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian....
+ Cơ hội thăng tiến cao; Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Thăm khám sức khỏe định kỳ hằng năm, được may đồng phục TCT
Hoạt động ngoại khóa: thể dục, thể thao, teambuilding, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

