Tuyển Angular Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: FPT Massda Building, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web và di động sử dụng Angular Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật. Tích hợp giao diện người dùng với RESTful APIs. Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình. Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc có liên quan 3+ năm kinh nghiệm ở vị trí Front-end Developer (Angular) Có kiến thức tốt về các khái niệm của Angular như components, directives, services, routing và dependency injection. Thành thạo TypeScript, HTML, CSS, JavaScript Có kinh nghiệm với unit testing frameworks (e.g., Jest, Karma) và hiểu rõ các nguyên tắc kiểm thử Có kinh nghiệm với server-side technologies. Có kinh nghiệm với CI/CD Khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai tới thứ Sáu. Mức lương cạnh tranh kèm theo các phần thưởng dựa trên hiệu suất làm việc. Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng hiệu suất khác: Bao gồm thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và các khoản thưởng khác dựa trên thành tích cá nhân và tập thể. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho cả bản thân và các thành viên trong gia đình, bao gồm các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cơ hội tham gia các dự án công tác ngắn hạn hoặc dài hạn tại nước ngoài. Môi trường làm việc năng động và trẻ trung: Văn phòng hiện đại, không gian mở và sáng tạo, khuyến khích sự hợp tác và trao đổi ý tưởng. Phát triển liên tục cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm thông qua kinh nghiệm làm việc thực tế và các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới nhất. Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định. Xem xét tăng lương hàng năm. Tham gia các hoạt động văn hóa và sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

