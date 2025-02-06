Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Software Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vinhome Grand Park, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

- Đà Nẵng, Quận 10

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

❖ Bridge Software Engineer:
❖ Bridge Software Engineer
Là cầu nối giữa đội phát triển ở Việt Nam và khách hàng Nhật Bản.
Phân tích, trao đổi yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật với khách hàng.
Kiểm soát tiến độ, quản lý dự án và báo cáo công việc định kỳ với khách hàng.
Kiểm tra chất lượng đầu ra của sản phẩm trước khi bàn giao.
❖ Collaboration and Mentorship:
Làm việc chặt chẽ với các đội nhóm đa chức năng, bao gồm product managers, designers, và engineers để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.
Cố vấn cho các kỹ sư cấp dưới và thúc đẩy văn hóa học tập, đổi mới trong đội nhóm.
❖ Optimization and Innovation:
Giám sát hiệu suất hệ thống, tối ưu hóa để cải thiện khả năng mở rộng và hiệu quả.
Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, bao gồm ... năm ở vai trò lãnh đạo, ... năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE, tập trung vào các nền tảng như SaaS, PaaS hoặc IaaS.
Tiếng Nhật (JLPT N2 trở lên), tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế.
Thành thạo cả công nghệ front-end và back-end, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
1. Front-end: HTML/CSS, JavaScript (React, Angular), CSS preprocessors (Sass, Less)
2. Back-end: Java, Golang, Python.
3. Databases: SQL (MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB, Redis)
Có kinh nghiệm với các nền tảng đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) và công cụ CI/CD (Jenkins, Docker).
Hiểu biết sâu sắc về các mẫu thiết kế phần mềm, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
Quen thuộc với phương pháp Agile/Scrum và các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello).
Nice to have:
Chứng chỉ về quản lý dự án hoặc công nghệ đám mây (ví dụ: PMP, AWS),
Sở hữu chứng chỉ Scrum là một lợi thế.
Hiểu biết về văn hóa làm việc của người Nhật; có kinh nghiệm trong môi trường gia công phần mềm hoặc Agile/Scrum.
Kỹ năng cố vấn và cộng tác tốt trong đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản.
Thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.
Hỗ trợ tiền nhà ở trong bán kính 2km.
Hỗ trợ chi phí gửi xe và các tiện ích khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-software-engineer-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job285233
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sebang Battery Vina
Tuyển Software Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sebang Battery Vina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sebang Battery Vina
Tuyển Software Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sebang Battery Vina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Software Engineer GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu GOT IT
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG EPAM (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG EPAM (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Cốc Cốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Cốc Cốc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer Nexcel Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nexcel Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Movi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Movi
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer Công ty Cổ Phần Bản Viên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Bản Viên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TECH GRID ASIA (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TECH GRID ASIA (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AUTOMATE FUSION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AUTOMATE FUSION
Tới 55 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Nichietsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu Nichietsu
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Pogofdev Software Development làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Pogofdev Software Development
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH SystemGear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu Công ty TNHH SystemGear Việt Nam
22 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần United Retail làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần United Retail
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH STVG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer Lampart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Lampart
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GLEADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GLEADS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm