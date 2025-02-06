Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome Grand Park, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 - Đà Nẵng, Quận 10

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

❖ Bridge Software Engineer:

Là cầu nối giữa đội phát triển ở Việt Nam và khách hàng Nhật Bản.

Phân tích, trao đổi yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật với khách hàng.

Kiểm soát tiến độ, quản lý dự án và báo cáo công việc định kỳ với khách hàng.

Kiểm tra chất lượng đầu ra của sản phẩm trước khi bàn giao.

❖ Collaboration and Mentorship:

Làm việc chặt chẽ với các đội nhóm đa chức năng, bao gồm product managers, designers, và engineers để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Cố vấn cho các kỹ sư cấp dưới và thúc đẩy văn hóa học tập, đổi mới trong đội nhóm.

❖ Optimization and Innovation:

Giám sát hiệu suất hệ thống, tối ưu hóa để cải thiện khả năng mở rộng và hiệu quả.

Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, bao gồm ... năm ở vai trò lãnh đạo, ... năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE, tập trung vào các nền tảng như SaaS, PaaS hoặc IaaS.

Tiếng Nhật (JLPT N2 trở lên), tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế.

Thành thạo cả công nghệ front-end và back-end, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Front-end: HTML/CSS, JavaScript (React, Angular), CSS preprocessors (Sass, Less)

2. Back-end: Java, Golang, Python.

3. Databases: SQL (MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB, Redis)

Có kinh nghiệm với các nền tảng đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) và công cụ CI/CD (Jenkins, Docker).

Hiểu biết sâu sắc về các mẫu thiết kế phần mềm, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Quen thuộc với phương pháp Agile/Scrum và các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello).

Nice to have:

Chứng chỉ về quản lý dự án hoặc công nghệ đám mây (ví dụ: PMP, AWS),

Sở hữu chứng chỉ Scrum là một lợi thế.

Hiểu biết về văn hóa làm việc của người Nhật; có kinh nghiệm trong môi trường gia công phần mềm hoặc Agile/Scrum.

Kỹ năng cố vấn và cộng tác tốt trong đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản.

Thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.

Hỗ trợ tiền nhà ở trong bán kính 2km.

Hỗ trợ chi phí gửi xe và các tiện ích khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

