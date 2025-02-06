Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 11 Vân Đồn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Báo cáo lãi lỗ ( P/L) theo tuần ( chi tiết khoản mục)

-Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo báo cáo lãi lỗ nội bộ.

- Bảng tính giá thành phẩm theo công đoạn sản xuất.

- Bảng tổng hợp mua vào, bán ra , sản xuất theo từng phân xưởng

- Định mức nguyên liệu

- Báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng Đại học với chuyên ngành tài chính, kế toán.

- Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí quản lý định mức sản xuất.

-Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận ham học hỏi, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHYT, BHXH

- Các chế độ khác theo quy định lao động: phụ cấp thâm niên, trách nhiệm.

- Môi trường hướng đến người lao động phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài.

- Thưởng cuối năm tháng 13.

