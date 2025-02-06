Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
JobsGO Recruit

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 11 Vân Đồn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Báo cáo lãi lỗ ( P/L) theo tuần ( chi tiết khoản mục)
-Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo báo cáo lãi lỗ nội bộ.
- Bảng tính giá thành phẩm theo công đoạn sản xuất.
- Bảng tổng hợp mua vào, bán ra , sản xuất theo từng phân xưởng
- Định mức nguyên liệu
- Báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Đại học với chuyên ngành tài chính, kế toán.
- Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí quản lý định mức sản xuất.
-Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận ham học hỏi, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHYT, BHXH
- Các chế độ khác theo quy định lao động: phụ cấp thâm niên, trách nhiệm.
- Môi trường hướng đến người lao động phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài.
- Thưởng cuối năm tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

