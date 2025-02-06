Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 11 Vân Đồn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Báo cáo lãi lỗ ( P/L) theo tuần ( chi tiết khoản mục)
-Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo báo cáo lãi lỗ nội bộ.
- Bảng tính giá thành phẩm theo công đoạn sản xuất.
- Bảng tổng hợp mua vào, bán ra , sản xuất theo từng phân xưởng
- Định mức nguyên liệu
- Báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng Đại học với chuyên ngành tài chính, kế toán.
- Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí quản lý định mức sản xuất.
-Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận ham học hỏi, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHYT, BHXH
- Các chế độ khác theo quy định lao động: phụ cấp thâm niên, trách nhiệm.
- Môi trường hướng đến người lao động phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài.
- Thưởng cuối năm tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
