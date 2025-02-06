Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo, chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT, v.v.
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kê theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm.
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Chuyên ngành tài chính kế toán, hoặc các chuyên ngành tương đương.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán Việt Nam.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Word).
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 14 - 16 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)
Thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh chung của công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa trên các chỉ số chuyên môn và chỉ số văn hóa.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ du lịch.
Được cấp máy tính và các phần mềm bản quyền.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn và phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE

CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 140 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

