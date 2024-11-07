Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về các mục tiêu/kế hoạch bán hàng trong khu vực được giao bao gồm hệ thống bán sỉ và hệ thống phân phối

Dẫn dắt đội ngũ bán hàng đạt được các mục tiêu bán hàng trong khu vực được giao.

Kiểm soát hệ thống tuyến bán hàng

Lập kế hoạch và phát triển doanh số bán hàng bằng cách tăng số lượng nhà phân phối/cửa hàng/nhà bán sỉ, tăng thêm SKU/cửa hàng trong khu vực được giao cũng như phát triển các thị trường mới. Chịu trách nhiệm triển khai/ theo dõi chiến dịch khuyến mại đã được phê duyệt cho khách hàng.

Theo dõi và báo cáo về thông tin thị trường, bao gồm sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh, thương hiệu và thông tin chi tiết về người tiêu dùng, xác định các mối đe dọa và cơ hội để đưa ra các chiến lược kinh doanh.

Làm việc chặt chẽ với khách hàng để dự báo doanh số phù hợp và theo dõi các đơn đặt hàng, đảm bảo mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết vấn đề của khách hàng khi cần thiết.

Huấn luyện/Đào tạo nhân viên mới, duy trì các quy định/quy tắc của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bán hàng khu vực yêu cầu giao.