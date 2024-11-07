Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Cần Thơ: 35 Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về các mục tiêu/kế hoạch bán hàng trong khu vực được giao bao gồm hệ thống bán sỉ và hệ thống phân phối
Dẫn dắt đội ngũ bán hàng đạt được các mục tiêu bán hàng trong khu vực được giao.
Kiểm soát hệ thống tuyến bán hàng
Lập kế hoạch và phát triển doanh số bán hàng bằng cách tăng số lượng nhà phân phối/cửa hàng/nhà bán sỉ, tăng thêm SKU/cửa hàng trong khu vực được giao cũng như phát triển các thị trường mới. Chịu trách nhiệm triển khai/ theo dõi chiến dịch khuyến mại đã được phê duyệt cho khách hàng.
Theo dõi và báo cáo về thông tin thị trường, bao gồm sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh, thương hiệu và thông tin chi tiết về người tiêu dùng, xác định các mối đe dọa và cơ hội để đưa ra các chiến lược kinh doanh.
Làm việc chặt chẽ với khách hàng để dự báo doanh số phù hợp và theo dõi các đơn đặt hàng, đảm bảo mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết vấn đề của khách hàng khi cần thiết.
Huấn luyện/Đào tạo nhân viên mới, duy trì các quy định/quy tắc của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bán hàng khu vực yêu cầu giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực FMCG GT, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý với thành tích đáng kể trong việc quản lý một khu vực rộng lớn.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Công ty Bánh kẹo, Phân phối hàng Tiêu dùng nhanh
Kinh nghiệm Quản lý Nhà phân phối/Bán buôn, quản lý khu vực tốt
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Team building hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Gift voucher sinh nhật
...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
