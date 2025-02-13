Tuyển Area sales manager CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Area sales manager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp thị tại các cửa hàng quản lý.
• Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.
• Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
• Kiểm soát tồn vốn, chi phí và lợi nhuận cụm quản lý, kịp thời đưa ra hướng giải quyết và đề xuất giải pháp thích hợp cho từng thời điểm.
• Đảm bảo việc duy trì Cửa hàng chuẩn & NPS của các Cửa hàng trong cụm thông qua việc việc kiểm tra, đánh giá và huấn luyện hàng tháng.
• Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
• Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.
• Tham gia việc đánh giá mẫu theo định kỳ, đề xuất thiết kế mẫu mới dựa trên mẫu bán chạy/mẫu theo xu hướng mới/ mẫu lead thị trường theo định kỳ 6 tháng/lần.
• Đề xuất, phối hợp triển khai và kiểm soát các chương trình marketing tại các Cửa hàng trong khu vực.
• Thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, năm.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu - Phường 03

