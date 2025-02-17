Tuyển Area sales manager Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý hơn 70 cửa hàng TH Truemart ở Hồ Chí Minh & các tỉnh được phân công phụ trách

- Thiết lập các mục tiêu kinh doanh dựa trên mục tiêu chung công ty và bộ phận nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh và định hướng của công ty

- Xác định và triển khai chỉ tiêu về cửa hàng mở mới/ thay thế căn cứ trên kế hoạch kinh doanh của Bộ phận và vị trí cửa hàng truemart hiện tại nhằm đạt độ phủ theo yêu cầu kinh doanh

- Lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát và thúc đẩy tiến độ hoàn thành mục tiêu

- Đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sản phẩm và ngành hàng theo tình hình bán hàng nhằm đạt được tính khả thi trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra;

- Quản lý thông tin, dữ liệu khách hàng và đề xuất các ý tưởng/ kế hoạch thúc đẩy các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng trong khu vực

- Đảm bảo sự hài lòng và gia tăng trải nghiệm dịch vụ khách hàng bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội tại cửa hàng

- Triển khai, hướng dẫn, kiểm soát việc tuân thủ quy trình/ hệ thống của nhân viên trong cửa hàng, đảm bảo mọi hoạt động vận hành trong cửa hàng được thực hiện theo quy trình SOP (hàng hóa, trưng bày, hình ảnh cửa hàng, tác phong nhân viên, ...)

- Nhận diện rủi ro và có phản hồi về các vấn đề liên quan đến quy trình đang vận hành

- Phát triển tài liệu, phổ biến và thể chế hóa các quy trình hoạt động của cửa hàng bằng các phương pháp hiệu quả nhất