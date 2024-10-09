Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
- Hà Nội: 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Được tham gia vào các dự án thực tế phần mềm của công ty với vai trò Tester
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.
Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test.
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án
Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao.
Được tham gia vào các dự án thực tế phần mềm của công ty với vai trò Tester
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.
Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test.
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án
Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hơn 1 năm kinh nghiệm với Automation Test
Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống, tài liệu đề xuất giải pháp dựa trên yêu cầu của khách hàng.
Có kinh nghiệm làm việc với karate framework
Kiến thức và kinh nghiệm về các lập trình Java 1 trong các nền tảng Windows/Linux/Web sử dụng 1 trong các frame work: Srping Boot, Hibernate, Java Script, JSP/Serverlet (Optionals)
Có kiến thức về hệ thống CSDL: MS SQL, Oracle
Có kiến thức về phân tích và triển khai ứng dụng trên web server: JBoss, Tomcat
Có kiến thức về mô hình ứng dụng MVC/ Tier
Có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI