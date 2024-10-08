Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Nhà Rainbow KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trực tiếp thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên mọi hệ thống, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ thông qua việc lên kế hoạch, đánh giá, thực hiện và áp dụng các tool kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của việc kiểm thử. Lập kế hoạch test, thiết kế script và thực hiện test cho các chức năng để xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng. Ghi nhật ký lỗi và theo dõi trạng thái lỗi, làm việc với team phát triển để tái hiện và fix các lỗi và thực hiện kiểm tra lại và kiểm tra hồi quy. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
Trực tiếp thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên mọi hệ thống, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ thông qua việc lên kế hoạch, đánh giá, thực hiện và áp dụng các tool kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của việc kiểm thử.
Lập kế hoạch test, thiết kế script và thực hiện test cho các chức năng để xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
Ghi nhật ký lỗi và theo dõi trạng thái lỗi, làm việc với team phát triển để tái hiện và fix các lỗi và thực hiện kiểm tra lại và kiểm tra hồi quy.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ từ 6 tháng kinh nghiệm Java, sử dụng Selenium Open cho các bạn Base Tech muốn chuyển qua Automation Test, đã có kiến thức nền về Automation Thành thạo Microsoft Office ( Excel, Word ) Có kiến thức về Website thương mại điện tử là 1 lợi thế.
Chỉ từ 6 tháng kinh nghiệm Java, sử dụng Selenium
Open cho các bạn Base Tech muốn chuyển qua Automation Test, đã có kiến thức nền về Automation
Thành thạo Microsoft Office ( Excel, Word )
Có kiến thức về Website thương mại điện tử là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4, 2/9, Tết dương lịch Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh Nhật, Trung Thu, Ngày Phụ Nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá, Cầu Lông,... Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,... Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc. Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp. Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4, 2/9, Tết dương lịch
Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh Nhật, Trung Thu, Ngày Phụ Nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá, Cầu Lông,...
Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,...
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành
Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Rainbow, khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

