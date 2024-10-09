Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa T6 - 08 Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích các tài liệu mô tả chức năng hệ thống Nghiên cứu, phân tích các chức năng trên hệ thống Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, có khả năng phân tích yêu cầu người dùng là lợi thế Có khả năng tổng hợp yêu cầu, viết tài liệu mô tả yêu cầu Thực hiện nghiệm thu khách hàng và đào tạo người dùng. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo. Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên quản lý/bộ phận liên quan. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hỗ trợ triển khai phần mềm là lợi thế Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan là lợi thế. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt. Năng động, sáng tạo, có khả năng tự nghiên cứu. Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng lập kế hoạch tốt. Có khả năng phân tích, đọc hiểu yêu cầu. Nắm vững quy trình hỗ trợ, triển khai phần mềm Có kỹ năng báo cáo. Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm erp là lợi thế Có kinh nghiệm trong việc test phần mềm là lợi thế Ưu tiên có thể đọc, hiểu, viết tài liệu tiếng anh.

Tại Công ty Cổ phần NewCA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp ăn trưa(40.000/ngày). Hưởng đầy đủ chế độ của Công ty và phúc lợi theo luật lao động, được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Birthday Party hàng tháng. Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. Môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ trung và năng động. Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NewCA

