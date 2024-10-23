Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lựu Khê, Yên Trường, Yên Định

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Khám và điều trị các bệnh lý bằng phương pháp Y học cổ truyền Kê đơn và hướng dẫn sử dụng các bài thuốc cổ truyền Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp theo Y học cổ truyền Theo dõi và đánh giá tiến triển điều trị của bệnh nhân Phối hợp với các bác sĩ Y học hiện đại trong điều trị tích hợp khi cần thiết Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Y học cổ truyền mới Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và sinh viên

Khám và điều trị các bệnh lý bằng phương pháp Y học cổ truyền

Kê đơn và hướng dẫn sử dụng các bài thuốc cổ truyền

Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp theo Y học cổ truyền

Theo dõi và đánh giá tiến triển điều trị của bệnh nhân

Phối hợp với các bác sĩ Y học hiện đại trong điều trị tích hợp khi cần thiết

Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Y học cổ truyền mới

Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và sinh viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Chưa có được hỗ trợ làm CCHN Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp Có kiến thức vững về Y học cổ truyền và các phương pháp điều trị không dùng thuốc Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt cho bệnh nhân Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền

Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Chưa có được hỗ trợ làm CCHN

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp

Có kiến thức vững về Y học cổ truyền và các phương pháp điều trị không dùng thuốc

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt cho bệnh nhân

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn Được tham gia các hội thảo, khóa học nâng cao trình độ chuyên môn Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn

Được tham gia các hội thảo, khóa học nâng cao trình độ chuyên môn

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin