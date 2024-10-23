Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lựu Khê, Yên Trường, Yên Định

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Khám và điều trị các bệnh lý bằng phương pháp Y học cổ truyền Kê đơn và hướng dẫn sử dụng các bài thuốc cổ truyền Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp theo Y học cổ truyền Theo dõi và đánh giá tiến triển điều trị của bệnh nhân Phối hợp với các bác sĩ Y học hiện đại trong điều trị tích hợp khi cần thiết Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Y học cổ truyền mới Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và sinh viên
Khám và điều trị các bệnh lý bằng phương pháp Y học cổ truyền
Kê đơn và hướng dẫn sử dụng các bài thuốc cổ truyền
Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp theo Y học cổ truyền
Theo dõi và đánh giá tiến triển điều trị của bệnh nhân
Phối hợp với các bác sĩ Y học hiện đại trong điều trị tích hợp khi cần thiết
Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Y học cổ truyền mới
Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và sinh viên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Chưa có được hỗ trợ làm CCHN Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp Có kiến thức vững về Y học cổ truyền và các phương pháp điều trị không dùng thuốc Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt cho bệnh nhân Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Chưa có được hỗ trợ làm CCHN
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp
Có kiến thức vững về Y học cổ truyền và các phương pháp điều trị không dùng thuốc
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt cho bệnh nhân
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn Được tham gia các hội thảo, khóa học nâng cao trình độ chuyên môn Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn
Được tham gia các hội thảo, khóa học nâng cao trình độ chuyên môn
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

