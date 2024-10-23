Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC
- Thanh Hóa: Lựu Khê, Yên Trường, Yên Định
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
Khám và điều trị các bệnh lý bằng phương pháp Y học cổ truyền
Kê đơn và hướng dẫn sử dụng các bài thuốc cổ truyền
Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp theo Y học cổ truyền
Theo dõi và đánh giá tiến triển điều trị của bệnh nhân
Phối hợp với các bác sĩ Y học hiện đại trong điều trị tích hợp khi cần thiết
Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Y học cổ truyền mới
Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và sinh viên
Khám và điều trị các bệnh lý bằng phương pháp Y học cổ truyền
Kê đơn và hướng dẫn sử dụng các bài thuốc cổ truyền
Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp theo Y học cổ truyền
Theo dõi và đánh giá tiến triển điều trị của bệnh nhân
Phối hợp với các bác sĩ Y học hiện đại trong điều trị tích hợp khi cần thiết
Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Y học cổ truyền mới
Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và sinh viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Chưa có được hỗ trợ làm CCHN
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp
Có kiến thức vững về Y học cổ truyền và các phương pháp điều trị không dùng thuốc
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt cho bệnh nhân
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn
Được tham gia các hội thảo, khóa học nâng cao trình độ chuyên môn
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI