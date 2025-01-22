Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lương cứng từ 6 triệu + Lương sản phẩm + Lương doanh thu. Thu nhập từ 08 - 20 triệu/tháng Lương tháng 13 và thưởng tết âm lịch. Thưởng nóng theo các chương trình kinh doanh Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Quà tết, quà hiếu hỉ,.... Du lịch đình kì hằng năm, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp

Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

Các văn phòng đang tuyển dụng:Văn phòng Thành phố:

Lô 04 -05, MBQH2072, Đ.Nguyễn Duy Hiệu, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa

VPGD Hậu Lộc:Số 227 QL10, Khu 2, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

VPGD Bỉm Sơn: 114 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

VPGD Nghi Sơn:30 Lê Đình Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

VPGD Sầm Sơn:28 Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

VPGD Nông Cống: 51 Bi Kiều, Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa

VP Nga Sơn:157 Tiểu khu Ba Đình, Thị trấn Nga Sơn

VP Quảng Xương:VPGD Quảng Xương, Ngã 5 Soto, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa (Đối diện cổng sau trường THPT Quảng Xương 4)

VP Yên Định: Thị trấn Quán Lào

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên.

Hoạt bát, nhanh nhẹn

Ứng viên sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: Trên 6 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

