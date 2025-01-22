Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lương cứng từ 6 triệu + Lương sản phẩm + Lương doanh thu. Thu nhập từ 08

- 20 triệu/tháng Lương tháng 13 và thưởng tết âm lịch. Thưởng nóng theo các chương trình kinh doanh Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Quà tết, quà hiếu hỉ,.... Du lịch đình kì hằng năm, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
Các văn phòng đang tuyển dụng:Văn phòng Thành phố:
Lô 04 -05, MBQH2072, Đ.Nguyễn Duy Hiệu, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa
VPGD Hậu Lộc:Số 227 QL10, Khu 2, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
VPGD Bỉm Sơn: 114 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
VPGD Nghi Sơn:30 Lê Đình Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
VPGD Sầm Sơn:28 Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
VPGD Nông Cống: 51 Bi Kiều, Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa
VP Nga Sơn:157 Tiểu khu Ba Đình, Thị trấn Nga Sơn
VP Quảng Xương:VPGD Quảng Xương, Ngã 5 Soto, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa (Đối diện cổng sau trường THPT Quảng Xương 4)
VP Yên Định: Thị trấn Quán Lào

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên.
Hoạt bát, nhanh nhẹn
Ứng viên sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: Trên 6 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

