Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Thanh Hóa: Lương cứng từ 6 triệu + Lương sản phẩm + Lương doanh thu. Thu nhập từ 08
- 20 triệu/tháng Lương tháng 13 và thưởng tết âm lịch. Thưởng nóng theo các chương trình kinh doanh Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Quà tết, quà hiếu hỉ,.... Du lịch đình kì hằng năm, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
Các văn phòng đang tuyển dụng:Văn phòng Thành phố:
Lô 04 -05, MBQH2072, Đ.Nguyễn Duy Hiệu, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa
VPGD Hậu Lộc:Số 227 QL10, Khu 2, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
VPGD Bỉm Sơn: 114 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
VPGD Nghi Sơn:30 Lê Đình Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
VPGD Sầm Sơn:28 Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
VPGD Nông Cống: 51 Bi Kiều, Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa
VP Nga Sơn:157 Tiểu khu Ba Đình, Thị trấn Nga Sơn
VP Quảng Xương:VPGD Quảng Xương, Ngã 5 Soto, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa (Đối diện cổng sau trường THPT Quảng Xương 4)
VP Yên Định: Thị trấn Quán Lào
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt bát, nhanh nhẹn
Ứng viên sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 6 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
