Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Thiệu Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Nhận hàng + Soạn hàng + Xuất hàng
Thực hiện việc chia chọn, đóng gói, in tem nhãn theo tiêu chuẩn yêu cầu
Sắp xếp & trưng bày hàng hóa theo quy định, hướng dẫn phân khu & vệ sinh kho định kỳ
Sử dụng và bảo quản tài sản, quản lý hàng hóa được giao theo quy định
Theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
Sức khỏe tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 đồng
Phụ cấp ăn trưa: 730.000 đồng (Ăn tự túc)
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước, Bảo hiểm Bảo Việt
12 ngày nghỉ phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
