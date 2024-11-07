Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
- Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 40 KDC Tân Phú Hưng phường Tân Phong, Quận 7
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Chuẩn bị và trình bày các tài liệu, báo giá, proposal cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi, quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng được thực hiện hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiêm hơn 1 năm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, hoặc các ngành nghề liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, có thể đi công tác
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực PCCC.
Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
