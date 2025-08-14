Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Giám đốc kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 53

- 55 Đường Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Mục tiêu chính là quản lý đội ngũ bán hàng thực hiện nhiệm vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Trách nhiệm này bao gồm công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ bán hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả — đặc biệt là chỉ tiêu bán hàng, quản lý chi phí, năng suất và phòng chống gian lận.
Vị trí này cũng chịu trách nhiệm tìm kiếm các cơ hội để thúc đẩy và cải thiện hoạt động bán hàng trực tiếp
VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Lập kế hoạch & triển khai bán hàng:
- Thiết lập mục tiêu SMART cho đội ngũ bán hàng, đóng góp vào dự báo doanh số của công ty. Chủ động đề xuất/tham gia vào các hoạt động tiếp thị quy mô nhỏ (micro-marketing).
- Phát triển và triển khai kế hoạch bán hàng hàng tuần/tháng: Tư duy chiến lược và lập kế hoạch là yếu tố thiết yếu để đạt được mục tiêu doanh số.
- Giám sát và đánh giá hiệu suất bán hàng: Theo dõi các chỉ số chính, cung cấp phản hồi và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
- Triển khai bán hàng: Đảm bảo kế hoạch bán hàng, sự kiện, hoạt động… được phổ biến rõ ràng tới đội ngũ và được thực hiện đầy đủ, hiệu quả trên thực địa..
2. Phân tích & báo cáo bán hàng:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Pegasus, 53-55, đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

