Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát và quản trị rủi ro các hoạt động, giao dịch liên quan đến các mảng hoạt động của doanh nghiệp, gồm: quản trị doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, thương mại, hành chính, nhân sự,....;
- Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức, phân quyền quản lý, điều hành hoạt động, các quy định pháp luật mới có liên quan của Tập đoàn, các Công ty con, Công ty thành viên;
- Chỉ đạo và/hoặc trực tiếp thực hiện và/ hoặc tham gia các công việc: xây dựng các mẫu biểu lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp; Đánh giá, rà soát, giám sát về tính pháp lý đối với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi theo yêu cầu của các Phòng/Ban trên cơ sở các mẫu biểu đã được ban hành; đàm phán, phòng ngừa rủi ro các nội dung liên quan đến pháp lý, phòng ngừa rủi ro đối với giao dịch của Công ty; xây dựng quy trình, quy định hoạt động của Tập Đoàn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp
- Soạn thảo, xây dựng và tham vấn các hợp đồng và biểu mẫu phục vụ công việc mua bán, sáp nhập (M&A), ... hỗ trợ đàm phán, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Chủ trì công tác xử lý khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp phát sinh tại Tập Đoàn, các công ty con, công ty thành viên: Đại diện theo ủy quyền hoặc Luật sư làm việc với Khách hàng, đối tác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án, công an, cơ quan thi hành án ... để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, các công ty con, công ty thành viên
- Hỗ trợ pháp lý trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra của Cơ quan Nhà nước tại Tập Đoàn và các Công ty con, Công ty thành viên.
- Đầu mối tổ chức, làm việc với các Đơn vị tư vấn luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động dịch vụ pháp lý thuê ngoài (nếu có).
- Hoàn thiện hệ thống văn bản (biểu mẫu, hướng dẫn công việc, quy trình, quy định, quy chế) liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Hỗ trợ các phòng/ban/đơn vị khác trong các thủ tục pháp lý theo phân công của Trưởng/Phó Ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên.
- Có trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, quản lý chuyên môn tại các doanh nghiệp/tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư duy, phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có khả năng phát hiện các rủi ro và có chuẩn bị các phương án xử lý phù hợp
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng tốt.
- Có khả năng thích ứng và chịu áp lực cao trong công việc .
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Có thẻ Luật sư.
- Trung thực, cẩn thận, đạo đức tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương thỏa thuận hấp dẫn. Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết cùng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái
-Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp quản lý cao hơn trong Tập đoàn
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

