Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp , pháp lý của từng văn bản, hợp đồng... ký kết của công ty. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của công ty.

Tham mưu cố vấn, hỗ trợ về pháp luật cho ban giám đốc. Quản lý, đào tạo, huấn luyện các cấp nhân viên trong phòng.

Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.

Trực tiếp báo cáo với Ban Lãnh Đạo các công việc liên quan.

Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo quy định.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành luật.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excell, Powpoint

Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ công văn đi

Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho nhu cầu công việc

Có kiến thức, kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế doanh nghiệp, đặc biệt có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về du học, Xuất khẩu lao động, giáo dục đào tạo

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt,

Có khả năng giải quyết vấn đề tốt, chủ động và chịu được áp lực công việc,

Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ....

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20 triệu - 25 triệu

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhân văn, uy tín

Cơ hội thăng tiến cao

Được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng từ đội ngũ Ban Lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Thời gian làm việc: Thứ 2 tới sáng Thứ 7. Từ 08h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin