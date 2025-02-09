Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
- Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp , pháp lý của từng văn bản, hợp đồng... ký kết của công ty. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của công ty.
Tham mưu cố vấn, hỗ trợ về pháp luật cho ban giám đốc. Quản lý, đào tạo, huấn luyện các cấp nhân viên trong phòng.
Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.
Trực tiếp báo cáo với Ban Lãnh Đạo các công việc liên quan.
Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo quy định.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excell, Powpoint
Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ công văn đi
Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho nhu cầu công việc
Có kiến thức, kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế doanh nghiệp, đặc biệt có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về du học, Xuất khẩu lao động, giáo dục đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt,
Có khả năng giải quyết vấn đề tốt, chủ động và chịu được áp lực công việc,
Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ....
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhân văn, uy tín
Cơ hội thăng tiến cao
Được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.
Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng từ đội ngũ Ban Lãnh đạo giàu kinh nghiệm.
Thời gian làm việc: Thứ 2 tới sáng Thứ 7. Từ 08h - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
