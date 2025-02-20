Tuyển Bếp trưởng Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 21 - 30 Triệu

Mức lương 21 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Ngõ Túc Mạc, Hoàn Kiếm - Miền Bắc, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 21 - 30 Triệu

Quản lý và điều hành bếp:

- Tổ chức họp đầu ca, phổ biến quy định, quy trình và phân công công việc.

- Lập kế hoạch đặt hàng, kiểm soát quy trình làm việc.

2. Lên thực đơn và đảm bảo chất lượng món ăn:

- Xây dựng menu mới, thực đơn tiệc theo yêu cầu, hướng dẫn chế biến, kiểm soát chất lượng món ăn trước khi phục vụ.

3. Quản lý nguyên vật liệu và hàng hóa:

- Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu của bếp.

- Kiểm kê, kiểm soát số lượng và chất lượng thực phẩm nhập và tồn kho.

- Xử lý, bảo quản thực phẩm, quyết định hủy hàng không đạt chuẩn.

- Kiểm soát vệ sinh bếp, công cụ dụng cụ, đồng phục nhân viên…

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị bếp, kiểm kê định kỳ, theo dõi việc sử dụng và bảo quản tài sản

4. Các công việc khác:

- Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp nhân sự, lên lịch làm việc cho nhân sự trong bếp.

- Kiểm soát chi phí nhân sự bếp.

- Xây dựng quy định làm việc và đánh giá nhân viên hàng tháng.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong các báo cáo

- Giải quyết và xử lý phản hồi của khách hàng.

Với Mức Lương 21 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý công việc và đội ngũ nhân sự tốt.

- Có khả năng sáng tạo, tư duy tốt, sáng chế ra nhiều món ăn mới đáp ứng theo nhu cầu khách hàng

- Có khả năng xây dựng quy trình quản lý rủi ro

- Tinh thần làm việc có trách nhiệm, chăm chỉ, khéo léo, cẩn thận

- Có khả năng bao quát nhiều việc một lúc, tận tụy với khách hàng.

Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 21 triệu - 30 triệu (chưa bao gồm các chế độ khác theo quy định của Công ty)

- Tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực; thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;

- Hưởng đầy đủ chế độ thưởng doanh thu, thưởng nghỉ lễ Tết, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ...

- Làm việc trong môi trường F&B năng động, nhiều cơ hội phát triển,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin