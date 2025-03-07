Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Công ty TNHH Hoei VN
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Hoei VN

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Hoei VN

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 604 Ngọc Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Sản xuất sản phẩm tráng miệng như sữa chua, bánh flan, trà sữa, các loại chè,…
- Phân công bố trí nhân sự cho từng công đoạn
- Báo cáo số lượng nguyên liệu, nhân công đã dùng trong ngày

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm pha chế trong ngành thực phẩm, tráng miệng, đồ ngọt
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
- Sẵn sàng đi đào tạo tại các địa điểm xa theo nhu cầu công việc
- Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc
- Ưu tiên người sáng tạo và điều chế các sản phẩm mới
- Độ tuổi 30-45 tuổi

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-17 triệu
- Đầy đủ các chế độ BHXH, lễ, tết…
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoei VN

Công ty TNHH Hoei VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

