Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 604 Ngọc Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Sản xuất sản phẩm tráng miệng như sữa chua, bánh flan, trà sữa, các loại chè,…

- Phân công bố trí nhân sự cho từng công đoạn

- Báo cáo số lượng nguyên liệu, nhân công đã dùng trong ngày

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm pha chế trong ngành thực phẩm, tráng miệng, đồ ngọt

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

- Sẵn sàng đi đào tạo tại các địa điểm xa theo nhu cầu công việc

- Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc

- Ưu tiên người sáng tạo và điều chế các sản phẩm mới

- Độ tuổi 30-45 tuổi

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-17 triệu

- Đầy đủ các chế độ BHXH, lễ, tết…

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

- Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

