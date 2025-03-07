Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Hoei VN
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 604 Ngọc Thụy, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
- Sản xuất sản phẩm tráng miệng như sữa chua, bánh flan, trà sữa, các loại chè,…
- Phân công bố trí nhân sự cho từng công đoạn
- Báo cáo số lượng nguyên liệu, nhân công đã dùng trong ngày
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm pha chế trong ngành thực phẩm, tráng miệng, đồ ngọt
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
- Sẵn sàng đi đào tạo tại các địa điểm xa theo nhu cầu công việc
- Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc
- Ưu tiên người sáng tạo và điều chế các sản phẩm mới
- Độ tuổi 30-45 tuổi
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 10-17 triệu
- Đầy đủ các chế độ BHXH, lễ, tết…
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
