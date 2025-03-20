Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Almaz, Vinhome Riverside Long Biên, Long Biên, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm Quản lý, giám sát, phân chia công việc, lịch làm việc cho các nhân viên bộ phận bếp;
Đảm bảo tất cả các nhân viên bếp đều thực hiện đúng các quy trình, tiêu chuẩn của nhà hàng, công ty;
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách vận hành gian bếp;
Phụ trách kế hoạch đặt hàng, Quản lý hàng hóa, NVL, CDDC trong bếp;
Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn;
Phụ trách đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho & lên kế hoạch đào tạo chung cho bộ phận bếp;
Hoàn thành tốt công việc khác được giao và đạt tiêu chuẩn của Công ty;
Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;
Am hiểu kiến thức về F&B, có khả năng đào tạo đội ngũ;
Giao tiếp, tương tác tốt với đối tác, khách hàng và các bộ phận;- Có khả năng lãnh đạo, quản lý công việc, giải quyết vấn đề tốt;
Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (Thoả thuận theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng + Tips…
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến;
Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống;
Cơ chế tăng ca, thưởng lễ tết, tăng lương rõ ràng;
Hưởng đầy chế độ, phúc lợi theo quy định nhà nước, công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 118 Trung Hòa - Cầu Giấy - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

