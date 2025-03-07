Tuyển Bếp trưởng Mắt Bão BPO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mắt Bão BPO
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Mắt Bão BPO

Bếp trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Mắt Bão BPO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của bếp.
- Sáng tạo và phát triển thực đơn theo yêu cầu.
- Chế biến món ăn đặc trưng của nhà hàng Nhật.
- Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực bếp.
- Quản lý và kiểm soát việc nhập nguyên liệu, theo dõi tình trạng kho bếp và đảm bảo nguyên liệu luôn đầy đủ và chất lượng.
- Huấn luyện, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự bộ phận bếp.
- Báo cáo về tình hình hoạt động của bếp, vấn đề liên quan đến nguyên liệu, nhân sự hoặc chất lượng món ăn cho quản lý nhà hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: có bằng đầu bếp chuyên nghiệp, chứng chỉ đào tạo về ẩm thực hoặc bằng cấp liên quan đến ngành F&B.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong bếp của nhà hàng Nhật Bản.
- Thành thạo trong việc chế biến và bài trí các món ăn Nhật, đặc biệt là các món đặc trưng như Sushi, Sashimi, Ramen, Udon...
- Có khả năng sáng tạo món ăn mới và thay đổi thực đơn theo nhu cầu của nhà hàng và khách hàng.
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và phân công công việc trong bếp. Có khả năng quản lý thời gian và điều phối công việc hiệu quả trong môi trường bếp nóng.
- Am hiểu các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và có khả năng giám sát, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này trong bếp.
- Biết giao tiếp tiếng Nhật

Tại Mắt Bão BPO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn
Chế độ BHXH, lưởng thưởng tháng 13, lễ tết,...
Đào tạo phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Bão BPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mắt Bão BPO

Mắt Bão BPO

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

