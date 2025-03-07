Tuyển Bếp trưởng Mắt Bão BPO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng

- Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của bếp.

- Sáng tạo và phát triển thực đơn theo yêu cầu.

- Chế biến món ăn đặc trưng của nhà hàng Nhật.

- Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực bếp.

- Quản lý và kiểm soát việc nhập nguyên liệu, theo dõi tình trạng kho bếp và đảm bảo nguyên liệu luôn đầy đủ và chất lượng.

- Huấn luyện, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự bộ phận bếp.

- Báo cáo về tình hình hoạt động của bếp, vấn đề liên quan đến nguyên liệu, nhân sự hoặc chất lượng món ăn cho quản lý nhà hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: có bằng đầu bếp chuyên nghiệp, chứng chỉ đào tạo về ẩm thực hoặc bằng cấp liên quan đến ngành F&B.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong bếp của nhà hàng Nhật Bản.

- Thành thạo trong việc chế biến và bài trí các món ăn Nhật, đặc biệt là các món đặc trưng như Sushi, Sashimi, Ramen, Udon...

- Có khả năng sáng tạo món ăn mới và thay đổi thực đơn theo nhu cầu của nhà hàng và khách hàng.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và phân công công việc trong bếp. Có khả năng quản lý thời gian và điều phối công việc hiệu quả trong môi trường bếp nóng.

- Am hiểu các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và có khả năng giám sát, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này trong bếp.

- Biết giao tiếp tiếng Nhật

Quyền Lợi

Lương thưởng hấp dẫn

Chế độ BHXH, lưởng thưởng tháng 13, lễ tết,...

Đào tạo phát triển sự nghiệp

