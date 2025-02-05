Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà hàng Legend beer số 4 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Ra menu

- Cùng Quản lý Nhà hàng, Phòng Kinh doanh Công ty và bộ phận Bàn xây dựng thực đơn, tìm hiểu, sáng tạo các món ăn mới phù hợp với đặc điểm của Nhà hàng; Bổ sung, thay thế các món ăn trong menu phù hợp với hoạt động của Nhà hàng: theo mùa, theo đặc trưng phong cách Nhà hàng, theo xu hướng ẩm thực của khách hàng; Theo các đơn đặt hàng như: tiệc, cưới....

- Lập danh sách nguyên vật liệu cần mua, kế hoạch tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới trong nước và nước ngoài.

2. Quản lý nhân viên:

- Lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận bao gồm vị trí, số lượng, yêu cầu khả năng v.v trong từng thời kỳ hoạt động; Đề xuất tuyển dụng mới, thay thế, bổ sung nhân sự; Đóng góp ý kiến về công tác nhân sự để xây dựng Bộ phận và Nhà hàng.

- Đào tạo bồi dưỡng phát triển tay nghề cho nhân viên; tổ chức các buổi đánh giá tay nghề, thi nâng bậc lương cho nhân viên trong bộ phận; Đào tạo nhân viên mới.

- Tổ chức phân công ca, kíp làm việc cho các nhân viên thuộc quyền theo trình độ tay nghề, tương ứng với nhiệm vụ được giao; Điều chuyển vị trí nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc; Kiểm tra giám sát công việc của các nhân viên trong bộ phận.

- Kiểm tra đôn đốc nhân viên trong bộ phận về vệ sinh các nhân, giờ giấc làm việc, trang phục, chuẩn bị các dụng cụ làm việc.

- Trực tiếp điều hành các buổi họp trong bộ phận. Thường xuyên kiểm tra, chỉ dẫn cho nhân viên quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật chế biến, các yêu cầu về chất lượng, định lượng, mỹ thuật của món ăn.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhân viên chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn bảo hộ lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Công ty ban hành như: trang phục, thời giờ làm việc, các chế độ khen thưởng kỷ luật...

- Hàng tháng có đánh giá tình hình hoạt động của bộ phận: Nhân sự, món ăn, nguyên liệu... từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng.

3. Công việc hằng ngày:

3.1. Nhập và quản lý thực phẩm

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên nhận, bảo quản hàng hóa, thực phẩm, nguyên liệu hàng ngày không để mất mát, hao hụt, kém phẩm chất.

- Đảm bảo nguồn dự trữ, cung ứng đầy đủ các nguyên liệu thực phẩm, gia vị, hàng hóa đáp ứng yêu cầu phục vụ.

3.2. Nấu món ăn

- Hàng ngày ước tính số lượng khách ăn để dự trù nguyên liệu, thực phẩm; Chỉ đạo nhân viên thực hiện mọi yêu cầu của khách về các món ăn có trong thực đơn.

- Tổ chức chế biến món ăn đúng tiêu chuẩn định lượng, đảm bảo số lượng, chất lượng theo order của khách; Có trách nhiệm giải thích các món ăn cho khách hàng nếu được yêu cầu.

- Tham gia chế biến món ăn; Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi nhân viên nấu món ăn.

- Kiểm tra, chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về chất lượng đồ ăn bán ra tại Nhà hàng.

3.3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Trực tiếp chỉ đạo các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trong bộ phận Bếp; Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ nguyên vật liệu sử dụng trong bếp khi sử dụng chế biến món ăn.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh nơi làm việc theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức ghi chép sổ nhật ký 3 bước và lưu mẫu thức ăn mỗi ngày theo quy định của luật vệ sinh an toàn thực phẩm

3.4. Quản lý tài sản

- Tham gia xây dựng mô hình bếp phù hợp với đặc trưng của Nhà hàng; Tham gia tìm kiếm mua sắm trang thiết bị đặc chủng của bếp.

- Chấp hành nghiêm quy định kiểm kê hàng hóa và bàn giao tài sản; Đề xuất mua mới, thay thế sửa chữa, bổ sung trang thiết bị làm việc của Bộ phận Bếp khi cần thiết.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong khu vực chế biến. Trường hợp để đổ vỡ, mất mát phải chịu trách nhiệm bồi thường tài sản theo quy định.

- Kiểm tra phát hiện kịp thời các loại hỏng hóc để sửa chữa, đảm bảo các điều kiện hoạt động của bộ phận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý Nhà hàng giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành nấu ăn tại các trường du lịch hoặc tương đương. Chứng chỉ quản lý (nếu có).

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng chuyên ngành. Có khả năng giao tiếp tốt. Tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.

- Nắm vững kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực nấu ăn tại các nhà hàng, khách sạn.

- Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm bệnh nan y.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được thưởng lương tháng thứ 13

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn khác của Công ty

- Được tham gia các hoạt động tập thể của Công ty,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC

