Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch thuật chính xác các tài liệu sáng chế, kỹ thuật, sinh hóa, dược phẩm, điện tử viễn thông và các lĩnh vực liên quan khác. Đảm bảo chất lượng bản dịch tốt nhất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn về bản dịch. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình dịch thuật, đảm bảo bản dịch đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn dịch thuật. Sử dụng thành thạo các nguồn tài liệu chuyên ngành như từ điển, sách tham khảo, cơ sở dữ liệu, ...để tìm kiếm từ ngữ, cụm từ chính xác và phù hợp. Nghiên cứu sâu về các thuật ngữ pháp lý, kỹ thuật, khoa học để đảm bảo bản dịch chính xác và đầy đủ. Theo dõi chặt chẽ tiến độ dự án, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch, tránh trễ deadline. Tư vấn quy định về thủ tục đăng ký xác lập quyền về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Theo dõi và cập nhật các thông báo về các thay đổi mới của Văn bản pháp luật lên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ cả Anh-Việt Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Dịch thuật (Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm). HOẶC Tốt nghiệp khối ngành Khoa học Kỹ thuật (cơ khí, hóa sinh, dược phẩm,...) Ưu tiên người có kinh nghiệm làm về Sở hữu trí tuệ sáng chế Thành thạo các công cụ dịch thuật (SDL Trados, Wordfast,....) Thành thạo các phần mềm đồ họa Photoshop, Indesign, Illustrator,... Trách nhiệm cao với công việc Có thể làm việc cường độ cao, chịu áp lực và sẵn sàng làm ngoài thời gian Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn và có khả năng tập trung cao

Tại CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000-15.000.000đ/tháng Thưởng tháng lương thứ 13 Thưởng hiệu quả công việc, KIP,... Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,.... Môi trường làm việc đầy đủ tiện nghi, vật chất, trang bị máy tính làm việc. Du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE

