Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phố Triều Khúc, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thẩm định và đánh giá kênh

Đảm bảo kênh đạt chất lượng và đáp ứng các tiêu chí, chính sách của các nền tảng như Youtube, Facebook,......

Thẩm định kỹ thuật của các kênh muốn gia nhập Network.

Rà soát, kiểm tra kỹ thuật của các kênh trong hệ thống.

Tạo các báo cáo doanh thu, dữ liệu,... của các kênh trong hệ thống.

Hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh của kênh.

Hỗ trợ kênh các vấn đề liên quan đến vấn đề bản quyền

Nhận thông tin và kiểm tra kênh, phát hiện sai phạm.

Tư vấn thay đổi trên kênh cho phù hợp với chính sách của đa nền tảng: Youtube, Facebook,...

Hỗ trợ kháng cáo cho các kênh gặp vấn đề.

Hoạt động nghiên cứu.

Nghiên cứu, cập nhật, thống kê chính sách của các nền tảng Youtube, Facebook,....

Nghiên cứu các lỗi vi phạm thường mắc khi phát triển kênh, lập báo cáo và đề xuất giải pháp.

Nghiên cứu các vi phạm gian lận thường gặp trên kênh, cảnh cáo và đưa ra hình phạt.

Phối hợp và báo cáo.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức.

Hiểu biết về bản quyền đa nền tảng như: Youtube, Facebook,....

Hiểu biết về đặc trưng, chính sách, tiêu chuẩn của đa nền tảng Youtube, Facebook,....

Hiểu biết tổng quan về các nền tảng MXH Youtube, Facebook,.... và các trending hiện có.

Nắm được các cách xử lý và giải pháp dựa vào gợi ý của Youtube, Facebook,.... và các chính sách của các nền tảng này

Kỹ năng.

Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường.

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng sử dụng các ứng dụng văn phòng.

Phẩm chất thái độ.

Kỷ luật, tuân thủ quy định, quy trình và bám sát mục tiêu công việc.

Tư duy logic, tích cực và luôn hướng tới giải pháp.

Cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ.

Kiên trì, kiên định.

Linh hoạt trong giao tiếp và xử lý tình huống.

Thẳng thắn, trung thực.

Cầu thị, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương cơ bản từ 8 – 13 triệu + thưởng + phụ cấp. (Thu nhập 8-15 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

PHÚC LỢI

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài.

Phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại, BHXH.

Khám sức khỏe hàng năm

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

Nhân viên – Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp – Chuyên gia – Chuyên gia cao cấp.

Nhân viên – Chuyên viên – Trưởng nhóm – Trưởng bộ phận – Giám đốc chuyên môn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

