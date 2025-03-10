Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mai Dịch,Hà Nội

Công ty CP Xây dựng BenGroup tuyển nhân viên viết content và edit video các kênh mạng xã hội:

+ Sáng tạo nội dung content cho trang Fanpage, Website, viết kịch bản xây dựng video để đăng lên kênh TikTok, Reels, Youtube (cho phép sử dụng Ai)

+ Biên tập, edit ảnh, video theo source có sẵn hoặc tự tìm kiếm trên internet để đăng lên Fanpage, Website, Youtube, TikTok

+ Có thể hỗ trợ quay phim khi cần

+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok

+ Có kinh nghiệm viết content, kịch bản

+ Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video, ảnh như Ilustrator, Photoshop, CapCut, Canva...

+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok

+ Có thể đi công tác (trong ngày) nếu cần

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở

+ Sếp nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều

+ Cơ hội tăng lương, thăng tiến lên vị trí quản lý

+ Thu nhập 8 con số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.