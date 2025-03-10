Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Mức lương
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Mai Dịch,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Công ty CP Xây dựng BenGroup tuyển nhân viên viết content và edit video các kênh mạng xã hội:
+ Sáng tạo nội dung content cho trang Fanpage, Website, viết kịch bản xây dựng video để đăng lên kênh TikTok, Reels, Youtube (cho phép sử dụng Ai)
+ Biên tập, edit ảnh, video theo source có sẵn hoặc tự tìm kiếm trên internet để đăng lên Fanpage, Website, Youtube, TikTok
+ Có thể hỗ trợ quay phim khi cần
+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có kinh nghiệm viết content, kịch bản
+ Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video, ảnh như Ilustrator, Photoshop, CapCut, Canva...
+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok
+ Có thể đi công tác (trong ngày) nếu cần
+ Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video, ảnh như Ilustrator, Photoshop, CapCut, Canva...
+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok
+ Có thể đi công tác (trong ngày) nếu cần
Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup Thì Được Hưởng Những Gì
+ Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở
+ Sếp nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều
+ Cơ hội tăng lương, thăng tiến lên vị trí quản lý
+ Thu nhập 8 con số
+ Sếp nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều
+ Cơ hội tăng lương, thăng tiến lên vị trí quản lý
+ Thu nhập 8 con số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup
