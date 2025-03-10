Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Mai Dịch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Công ty CP Xây dựng BenGroup tuyển nhân viên viết content và edit video các kênh mạng xã hội:
+ Sáng tạo nội dung content cho trang Fanpage, Website, viết kịch bản xây dựng video để đăng lên kênh TikTok, Reels, Youtube (cho phép sử dụng Ai)
+ Biên tập, edit ảnh, video theo source có sẵn hoặc tự tìm kiếm trên internet để đăng lên Fanpage, Website, Youtube, TikTok
+ Có thể hỗ trợ quay phim khi cần
+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm viết content, kịch bản
+ Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video, ảnh như Ilustrator, Photoshop, CapCut, Canva...
+ Ưu tiên có khả năng chạy quảng cáo Facebook, TikTok
+ Có thể đi công tác (trong ngày) nếu cần

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở
+ Sếp nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều
+ Cơ hội tăng lương, thăng tiến lên vị trí quản lý
+ Thu nhập 8 con số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

