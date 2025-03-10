Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Clemente Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và online

- Hỗ trợ đóng gói, giao nhận hàng hoá

- Nhập thông tin bán hàng, thông tin chi tiêu hàng ngày cùng các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê nội thất, đồ trang trí, đồ thủ công và nghệ thuật. Có gu thẩm mỹ đồng điệu với định hướng của Clemente Studio

- Để ý đến chi tiết, cẩn thận trong công việc

- Giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các cửa hàng nội thất, nghệ thuật là một lợi thế

Tại Hộ Kinh Doanh Clemente Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm trao đổi tại buổi phỏng vấn

- Cơ hội cập nhật và tìm hiểu về các xu hướng nội thất/ nghệ thuật trên thế giới

- Có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm gắn liền với yếu tố thẩm mỹ và thủ công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Clemente Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.