Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Clemente Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Clemente Studio
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và online
- Hỗ trợ đóng gói, giao nhận hàng hoá
- Nhập thông tin bán hàng, thông tin chi tiêu hàng ngày cùng các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê nội thất, đồ trang trí, đồ thủ công và nghệ thuật. Có gu thẩm mỹ đồng điệu với định hướng của Clemente Studio
- Để ý đến chi tiết, cẩn thận trong công việc
- Giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các cửa hàng nội thất, nghệ thuật là một lợi thế
Tại Hộ Kinh Doanh Clemente Studio Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm trao đổi tại buổi phỏng vấn
- Cơ hội cập nhật và tìm hiểu về các xu hướng nội thất/ nghệ thuật trên thế giới
- Có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm gắn liền với yếu tố thẩm mỹ và thủ công
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Clemente Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
