Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần HelloJob làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - N8A9 Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

KEY RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Tham gia thiết kế các ấn phẩm marketing như banner, poster, email marketing, tài liệu giới thiệu sản phẩm và các nội dung truyền thông khác phục vụ cho chiến dịch marketing của công ty.

- Hỗ trợ tạo dựng hình ảnh, video ngắn và các tài liệu quảng bá cho các sản phẩm phần mềm xuất khẩu lao động.

- Cộng tác với đội ngũ marketing để xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo online và offline.

- Đảm bảo các thiết kế luôn phù hợp với thông điệp truyền thông của công ty và nhu cầu của đối tượng khách hàng.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Hỗ trợ quản lý danh sách khách hàng, cập nhật thông tin và theo dõi tiến trình chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

COMPETENCY REQUIREMENT/ YÊU CẦU NĂNG LỰC

1. Qualifications/ Bằng cấp: Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

2. Knowledge/ Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, chăm sóc khách hàng, và thị trường lao động.

3. Skills/ Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống.

4. Abilities/ Khả năng:

- Chủ động, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

- Chịu được áp lực, không ngại tiếp xúc khách hàng.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành xuất khẩu lao động.

Tại Công Ty Cổ Phần HelloJob Thì Được Hưởng Những Gì

BENEFIT/ PHÚC LỢI

- Lương: 1.500.000 - 2.000.000 VNĐ + Thưởng doanh thu

- Nâng cao thu nhập theo doanh số Công ty

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

- Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành Sale.

- Review lương, thưởng, phúc lợi theo năng lực.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp sau thực tập với khả năng gia nhập đội ngũ công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HelloJob

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin