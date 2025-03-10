Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 86 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.Quản trị công việc

- Lập và triển khai các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook, Tiktok, sàn cho các sản phẩm của Công ty;

- Gửi báo cáo và phân tích hàng tuần về các xu hướng mạng xã hội, báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ;

2. Nghiệp vụ quảng cáo Facebook, Tiktok, sàn Thương mại điện tử;

- Lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo Facebook, Tiktok, sàn theo tuần;

- Khởi tạo & quản lý, tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook, Tiktok, sàn thương mại cho sản phẩm; của công ty theo ngân sách và chỉ tiêu được giao;

- Phối hợp với Team nội dung để tạo mẫu quảng cáo;

- Lập báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ (theo tuần, tháng, quý, năm);

-Tham gia xây dựng & triển khai các chương trình marketing, bán hàng của công ty;

- Cập nhật kiến thức, xu hướng mới về quảng cáo trên Digital nói chung và quảng cáo Facebook nói riêng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là Facebook Ads và Tiktok Ads;

- Giới tính nam từ 22-28t

- Có kinh nghiệm làm cho các brand về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là một lợi thế;

- Am hiểu về các quy định Ads và các thuật toán đa nền tảng;

- Hiểu biết chuyên sâu về thuật toán Facebook, Tiktok, Sàn thương mại điện tử;

- Kinh nghiệm chạy Facebook Ads, Tiktok Ads, Sàn thương mại điện tử từ 2 năm trở lên, có kinh nghiệm chạy ads ngân sách lớn;

- Kỹ năng thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ.

Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 + KPIs 2 triệu + % Thưởng phòng

- Thu nhập: 15-35 triệu/tháng

- Phụ cấp ăn trưa: 500.000đ

- Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...

- Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...

- Chế độ nghỉ phép cho nhân viên

- Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

- Các họat động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi

