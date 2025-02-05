Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Thanh Liêm, Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Địa điểm làm việc: Thanh Liêm- Hà Nam, Hoàng Mai- Nghệ An .

- Biên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, văn bản Việt –Trung, Trung – Việt,

- Phiên dịch tại hiện trường cho chuyên viên người Trung và người Việt. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch trong lĩnh vực xây dựng, thi công, lắp đặt thiết bị, xây lắp nhà xưởng. Đảm bảo truyền đạt đúng và chuẩn xác từ ngữ kỹ thuật trong quá trình xây lắp thi công thiết bị.

- Hỗ trợ các Phòng ban trong công tác biên, phiên dịch tiếng Trung khi có chỉ đạo.

- Dịch thuật các tài liệu, báo cáo khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung. Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm biên, phiên dịch tiếng trung tại hiện trường hoặc có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhà xưởng. ỨNG VIÊN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM VẪN CÓ THỂ ỨNG TUYỂN.

Tại Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KIDE INTERNATIONAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin