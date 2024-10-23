Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Đường Nguyễn Sơn Hà, Phường 05, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch các tài liệu, hướng dẫn liên quan đến phần mềm.
- Hỗ trợ biên, phiên dịch cho các bộ phận khác khi cần.
- Hỗ trợ khách hàng.
- Trao đổi với các dev bên Hàn về lỗi và đề xuất liên quan đến phần mềm.
- Quay các video hướng dẫn về phần mềm.
- Các nhiệm vụ khác do ban giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông thạo tiếng Hàn - Topik 4 trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 hoặc 2 năm trở lên với các công việc liên quan
- Yêu cầu nộp CV bằng tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương dựa trên đánh giá cá nhân/chi nhánh hàng năm
- Lương tháng thứ 13.
- Company trip hàng năm.
- Chi trả ngày phép còn dư.
- Lương đầy đủ và 2 ngày nghỉ phép trong thời gian thử việc.
- Gói chăm sóc sức khỏe nội bộ.
- Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, hỗ trợ và thân thiện.
- Được đào tạo về phần mềm.
- Ăn tối cùng công ty hàng tháng.
- Hỗ trợ bánh, nước.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phụ cấp, phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 Đường Nguyễn Sơn Hà - Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

