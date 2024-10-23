Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Đường Nguyễn Sơn Hà, Phường 05, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch các tài liệu, hướng dẫn liên quan đến phần mềm.

- Hỗ trợ biên, phiên dịch cho các bộ phận khác khi cần.

- Hỗ trợ khách hàng.

- Trao đổi với các dev bên Hàn về lỗi và đề xuất liên quan đến phần mềm.

- Quay các video hướng dẫn về phần mềm.

- Các nhiệm vụ khác do ban giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông thạo tiếng Hàn - Topik 4 trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 hoặc 2 năm trở lên với các công việc liên quan

- Yêu cầu nộp CV bằng tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương dựa trên đánh giá cá nhân/chi nhánh hàng năm

- Lương tháng thứ 13.

- Company trip hàng năm.

- Chi trả ngày phép còn dư.

- Lương đầy đủ và 2 ngày nghỉ phép trong thời gian thử việc.

- Gói chăm sóc sức khỏe nội bộ.

- Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, hỗ trợ và thân thiện.

- Được đào tạo về phần mềm.

- Ăn tối cùng công ty hàng tháng.

- Hỗ trợ bánh, nước.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phụ cấp, phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM

