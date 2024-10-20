Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH Nitto Densen Kogyo Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Biên dịch và phiên dịch tài liệu

- Đối ứng với khách hàng Nhật Bản (Liên hệ với khách hàng Nhật về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm)

- Chuẩn bị tài liệu để xử lý khiếu nại của khách hàng có liên quan đến chất lượng

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành về ngôn ngữ.

- Tiếng nhật trình độ N2

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch ở công ty sản xuất trong lĩnh vực cơ khí/cơ điện/điện tử.

- Kỹ năng máy tính cơ bản.

- Có thể tự tin giao tiếp với khách hàng Nhật.

- Hiểu biết về tài liệu (RoHS/ REACH) và có kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Nitto Densen Kogyo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng và phụ cấp theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nitto Densen Kogyo Việt Nam

