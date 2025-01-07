Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô I3
- KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Dịch bản vẽ: Nhật-Việt và Việt-Nhật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Nữ, dưới 28 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành tiếng Nhật
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên
Quyền lợi được hưởng:
- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và chuyên nghiệp
- Lương thưởng xứng đáng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
- Được đào tạo tiếng Nhật và các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng
- Có cơ hội được đi đào tạo tại TP.HCM và Nhật Bản
- Có xe ôtô đưa đón tại một số điểm trong nội thành Hà Nội
- Nghỉ tất cả các ngày Chủ nhật và trung bình nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng (theo lịch làm việc của Công ty)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
