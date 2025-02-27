Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 344 Cầu Giấy, Dịch Vọng Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Xây dựng, quản lý nhận diện thương hiệu cho Công ty, phụ trách kiểm soát quy trình, quy chuẩn về truyền thông của thương hiệu.

Lên kế hoạch, ngân sách và giám sát triển khai các công việc liên quan đến kế hoạch phát triển thương hiệu bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch cho các kênh truyền thông mỗi mùa

+ Xây dựng kế hoạch campaign truyền thông online/offline, PR, event…

Báo cáo, tham vấn cho cấp trên về thực tế vận hành, tình hình thị trường và xu hướng hoạt động truyền thông đề xuất quảng cáo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Lên kế hoạch làm việc với các bên báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh,…để thực thi hoạt động đã được phê duyệt từ cấp trên.

Quản trị các kênh truyền thông của sản phẩm hay doanh nghiệp như các kênh mạng xã hội (Fanpage, Instagram, TikTok,…), website,…

Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp trên các kênh như Facebook, Instagram, TikTok, Website và các gian hàng trực tuyến.

Lên kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và đạt được mục tiêu đề ra.

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing và chuyên ngành tương đương

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc hàng tiêu dùng cao cấp.

Hiểu biết về thị trường thời trang nam và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và quản lý dự án.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Thành thạo các công cụ AI và nền tảng truyền thông số.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian nghỉ ngơi 02 thứ 7 và các chủ nhật trên tháng

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc thoải mái

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.

Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

