Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Brand Strategist là vị trí kết hợp giữa sáng tạo chiến lược thương hiệu và nghiên cứu phân tích dữ liệu thị trường nhằm đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa nhận diện thương hiệu, cải thiện trải nghiệm khách hàng, và đảm bảo BingX khác biệt so với đối thủ.

Trách nhiệm chính:

1. Nghiên cứu thị trường:

￮ Nghiên cứu thị trường, phân tích chiến dịch của đối thủ để đề xuất cải tiến và định vị thương hiệu hiệu quả.

￮ Phát triển chiến lược thương hiệu dài hạn dựa trên USP (Unique Selling Proposition) của BingX, phù hợp với thị trường Việt Nam.

￮ Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chiến dịch branding, kết hợp giữa online và offline.

2. Phân tích dữ liệu:

￮ Thu thập, phân tích và báo cáo các chỉ số liên quan đến thương hiệu như NPS, CSAT, và Brand Trust Score.

￮ Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing dựa trên dữ liệu (traffic, tỷ lệ chuyển đổi, tương tác trên mạng xã hội).

￮ Theo dõi hành vi khách hàng để tìm hiểu insight và đề xuất giải pháp cải thiện trải nghiệm.